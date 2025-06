Xabi Alonso ilusiona al madridismo, su charla con Mastantuono y lo que dijo de Mbappé: "Mañana empieza el Rock and Roll"

"Esa es una pregunta para ellos. Yo he sentido que están con ganas e ilusión, tras cerrar una etapa fantástica. Hay caras nuevas y la recepción ha sido buena. El momento es bueno para todos. Lo de 'encender' hay que demostrarlo en el campo. Mañana empieza el Rock and Roll".

Trabajo defensivo

"Hoy en día es fundamental que haya equilibrio. Que haya compromiso y todos estén involucrados en todas las fases. Quiero un equipo que esté junto, lo hemos hablado, porque eso nos va a facilitar mucho. Estoy seguro de que el último día del torneo seremos mejor equipo que el que hemos empezado, porque vamos a ir corrigiendo cosas. El punto de partida es mañana, veremos dónde acabamos".

Calor en Miami

"Me preocupa cero porque es lo que hay y no podemos hacer nada. Claro que condiciona, pero toca aceptarlo y adaptarse".

¿Le falta trabajo al equipo?

"El día a día es muy bueno y la calidad individual es enorme. Aunque ya lo sabía. Ahora se trata de trabajar. Yo respeto y valoro muchísimo el trabajo de Carlo, el entrenador más laureado, pero ahora empezamos otra etapa y será a nuestra manera. Aunque recibo una muy buena base".

¿Cuánto tiempo va a necesitar?

"No lo sé, pero estamos trabajando en este proyecto desde el primer día. Y estoy muy contento con la plantilla, con los fichajes. Huijsen y Trent son jugadorazos, gente que no necesita mucho entrenamiento, mucha teoría. Sino que aprenden rápido. Empieza un proceso y mañana empezamos".

Favoritos en el Mundial

"Sin duda, el Madrid siempre será candidato. Pero luego hay que demostrar. No nos cegamos demasiado con el 13 de julio, porque hay que dar muchos pasos hasta ahí. Pero es el objetivo".

Mbappé y resto de lesionados

"Kylian se encontraba algo mejor esta mañana, pero no lo suficiente. Hace mucho calor y era mejor que no entrenara. Pero lo esperaremos hasta el último momento. Mañana por la mañana decidiremos. Del resto, tienen ganas, pero están en diferentes fases. Rüdiger hizo un esfuerzo brutal y no sé si mañana entrará en convocatoria, pero progresa bien y será el primero en volver. El resto necesitarán un poco más de tiempo. Camavinga también está mejorando rápido, pero necesita tiempo".

Posición de Bellingham

"Tiene la capacidad de abarcar mucho campo, pero debe partir de la posición correcta. Tiene alma de medio, le gusta crear y tiene la capacidad de llegar. Hemos hablado del punto de partida, pero es muy dinámico".

Posición para Mbappé

"Es un delantero dinámico, no posicional, no de área. La idea no es tener jugadores fijos. Porque Kylian no es un nueve referencia, pero sí un nueve que mete muchos goles".