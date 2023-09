Xavi desvela cuándo llega Vitor Roque y su imperdible reacción por estar nominado en el The Best: “Me da risa”

Partido contra el Betis

“Llegamos bien. Creo que todos han vuelto, salvo el golpe de Gündogan. Tenemos a todos los internacionales disponibles. El Betis es un señor equipo, técnicamente de los mejores. Con futbolistas de buen nivel. A Pellegrini le gustan los jugadores bien dotados. Será un partido disputado. Será clave ganar la posesión, largas, altas... es un rival difícil. Necesitamos a nuestra gente. Tenemos tres partidos en casa y los necesitamos”.

Renovación

“Lo he hablado con Deco, el presidente, Mateu, la Junta... para mí es importante el rendimiento. Si no hay unos objetivos, no vale la pena un contrato largo. Esto va de rendimiento y conseguir éxitos en base a títulos. El técnico del Barça tiene presión, pero nunca seré un problema. Daré un paso al lado. Pero estoy muy ilusionado. Mi renovación se anunciará en breve... en unos días”.

Nominado al The Best

“Me río, las castañas que me dieron y estoy en el The Best. Tremendo. Parece una broma. Es trabajo del equipo, no le doy mucha importancia. Ya no se la daba de jugador. Se trata de priorizar los éxitos colectivos. Hay un presidente, un área deportiva... los protagonistas son los futbolistas. No le doy demasiada importancia. Me entra la risa, a veces”.