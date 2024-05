¿Se va del Barcelona? Xavi zanja la polémica con Laporta y habla de su futuro: “No tengo que engañar a nadie”

Xavi Hernández antedió a los medios previo al partido de este domingo entre Barcelona y Rayo Vallecano. Fue una conferencia corta, de 10 minutos, y todas las preguntas salvo una fueron en relación a su futuro. El entrenador afirma que Joan Laporta le ha transmitido confianza y que por ahora sigue firme para llevar a cabo el próximo proyecto del equipo.

Rayo Vallecano “Mañana tenemos la oportunidad de sentenciar la segunda plaza. Lo tenemos todo de cara. Dependemos de nosotros. Es una oportunidad grande. Partido muy importante, queremos sentenciar ya aunque queden dos oportunidades”. Su futuro “No les puedo aportar nada más. El club me transmite tranquilidad. Seguimos con ilusión y ambición de afrontar lo que queda de esta temporada y la siguiente. Trabajando mucho. Tenemos un proyecto. Me transmiten tranquilidad. Entiendo el entorno, el ruido, pero no cambia nada”. Rumores de su salida “Ni lo sé ni me interesa. La confianza del presidente está intacta y la de Deco y Yuste. No cambia nada. Entiendo a los medios, pero me transmiten esto, no ha cambiado nada”. Laporta “Ya nos sentaremos. Entiendo que pregunten. Si tenemos que hablar, hablaremos. Está todo como hace tres semanas cuando transmití mis ganas e ilusión. Hay un proyecto, una base extraordinaria en la plantilla. Hemos competido. No cambia nada. Entiendo la inquietud, pero estoy con ganas del partido de mañana”.

¿Su puesto está en juego? “No hemos hablado de nada. Me transmiten tranquilidad, confianza, proyecto, ilusión... ganas de jugar mañana y certificar la segunda plaza. Son historias que no me ha contado nadie”. Fuerzas para continuar “Tengo cero dudas de que la cosa puede ir bien conmigo de entrenador, tengo una base extraordinaria en la plantilla, sobre todo con gente de casa. El año que viene podemos competir de mejor manera. Sigo con ganas, ilusión, ambición... y con estas noticias más”. ¿Merece esto? “No lo sé. Hoy hemos estado analizando al Rayo. Estoy pendiente del partido. No me centro si me lo merezco o no. Esto es el Barça y estas cosas suelen pasar”. Plantilla “Los futbolistas siempre intento transmitirles con total tranquilidad. Les he dicho las misma palabras, no tengo que engañar a nadie”.