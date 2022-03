$!Xavi responde a Koeman, habla de Haaland y Messi, y revela cómo convence a los futbolistas del Barcelona para jugar bien

‘‘Estamos con mucha ilusión, aunque no sea la Champions. Es Europa y queremos ganar y hacer las cosas bien. Estamos en una dinámica buena y no podemos salir de ella. Hay que ir al ataque, crear ocasiones y seguir con nuestro modelo de juego. Conseguir un gran resultado porque si no, nos costará en Turquía. Seguir con este modelo, que nos está dando cosas”.

Continuidad de Dani Alves

‘‘Está por ver cómo le va en esto meses. De momento, está a un nivel brutal. Cómo ayuda a los jóvenes, al equipo. Es un capitán sin brazalete. Decidiremos a final de año’’.

El crack con el que contaba Xavi en el Barca y lo dejará plantado

Renovaciones de Gavi y Araujo

‘‘Son dos futbolistas importantísimos. De presente y futuro. Sé que el club está trabajando muy bien con sus agentes. Son dos renovaciones prioritarias. Es bueno para el club, pero también para los jugadores, que está a gusto en el Barcelona. Creo que es cuestión de tiempo’’.

Messi

‘‘No calificaría el Bernabéu como el jardín de Messi. Leo ha hecho partidazos en todos lados. No te voy a engañar, no me voy a ir de cena. Claro que lo voy a ver. Le deseo lo mejor a Messi y Neymar, que son mis amigos. Que gane el mejor, pero si son Messi y Ney, mejor”.

Haaland

‘‘Tú confirmas que me he visto con Haaland. Yo no sabía que me había visto. Siempre me parece un buen momento para fichar por el Barça. Es el mejor club del mundo. No hay ningún futbolista que haya dicho que no al Barça desde que yo estoy aquí’’.