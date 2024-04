Xavi habló de la polémica con Gundogan y por qué el Madrid gana tanto: “Eliminaron dos veces al mejor club del mundo”

“El Madrid se tuvo que defender. Estás delante del mejor equipo del mundo y se tuvo que colocar en bloque medio y bajo. No es que quieras, es que te somete el rival. Nosotros no queremos ese escenario, pero el rival te lleva y más un City. Defendió muy bien, la verdad, y también es lícito. Son situaciones del juego que hay que dominar y en eso sí compite bien el Madrid. Aquí ya lo hizo en la primera parte. Hemos de defender bien y ser efectivos, porque el Madrid lo es, estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo y de los últimos años”.

“Está solucionado. Yo no veía problema, pero hablando la gente se entiende y se ha solucionado. Cuando no hay mala intención, no hay problema. Todo zanjado”.

El Barcelona defiende peor

“Sí. Hemos tenido partidos donde nos hemos quedado con 10, como el día del Atlético y Alavés, y hemos defendido muy bien, pero el otro día no estuvimos bien. No acusamos a nadie, son errores nuestros. Seguro que de esto aprendemos”.

Reunión para su futuro

“No hay ninguna reunión. No me han citado. Y eso no es importante. Mañana nos jugamos el título de LaLiga. En caso de no ganar, ya será muy difícil. Y en caso de perder... Nos jugamos LaLiga”.

Soto Grado

“Hablar de árbitros no me ayuda. Ojalá pase desapercibido y que acierte, que es el objetivo de todos los colegiados”.

LaLiga

“Desde luego está abierta. Yo quiero pensar en positivo, en que ganaremos”.