Xavi aclara el motivo de su salida del Barcelona y tira dardo al Real Madrid: “No somos tontos...”

“Los viajes se han acumulado, muchos partidos fuera de casa, poco tiempo para descansar. Jugando cada tres días casi no se puede entrenar. Ha sido el peor calendario. Ningún equipo en Europa ni en el mundo ha tenido este calendario y de ahí la explicación de las lesiones. Pero durante la temporada no hemos tenido tantas. También tenemos situación de desgracia. No hemos podido descansar lo suficiente para competir bien”.

Xavi Hernández atendió la rueda de prensa previo al partido del Barcelona de este sábado contra el Alavés . Su salida a final de temporada volvió a ser el tema principal y asegura que se marcha tras no poder cumplir los objetivos y no por la salud mental o críticas. También apoya las declaraciones de Laporta criticando duramente la postura del Real Madrid sobre el ‘caso Negreira’.

¿Por qué se marcha del Barcelona?

“Si no se cumplen los objetivos, tendré que irme. Lo he dicho siempre. Cuando llego hacemos una buena temporada y el objetivo se cumple muy bien, con posibilidad hasta de luchar por LaLiga. El segundo año es muy bueno, pero en este no estamos cumpliendo expectativas aunque aún no se ha acabado y podemos competir los dos títulos. Lo que ha dicho el presidente es lo que dije yo hace un mes. Cuando los objetivos no se cumplen... por eso he tomado la decisión. No me voy por la prensa ni por la salud mental, es porque los objetivos no se han cumplido. Se necesita un cambio por el bien del club, siendo culé”.

Laporta, sobre el Real Madrid

“Ya dije que no me gustaba que condicionasen a los árbitros. Creo que adultera la competición y los colegiados están condicionados. El caso Negreira no nos ha sumado. Es una realidad, pero con ello hay que competir. Comparto las palabras del presidente al cien por cien”.