Laporta no descarta a este técnico para suplir a Xavi en Barcelona: “Está teniendo una buena trayectoria”

“Me lo dijo cuando bajé al vestuario tras el Villarreal. Fue sorprendente porque no lo teníamos previsto. Lo escuché atentamente porque es una persona honesta, con una dignidad absoluta, quiere al Barça... cuando me lo decía veía que había reflexionado, que llevaba mucha presión y pensaba que era lo mejor para liberar a los jugadores y a él. Y que iba bien para la entidad. Una dimisión diferida”, explica el mandatario azulgrana.

“Me dijo: ‘dimito, pero propongo seguir hasta final de temporada. Renuncio al año que me queda, me lo dijo así y eso se dignifica. Habló con tanta convicción. Le dije que estamos para aguantar, si tenemos que luchar contigo, lo hacemos. Y me dijo que no, que lo había pensado, que es lo mejor para el club y para los jugadores y que le hiciéramos caso. Sólo acepto esta fórmula porque es honesto, quiere al Barcelona”, añade Laporta.