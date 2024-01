¿Traicionó a Xavi? Revientan a Rafa Márquez en Barcelona: “Le quiso hacer la cama; ha quedado como un buitre...”

Tan solo unos minutos después de que Xavi confirmara que deja su cargo a final de temporada, el mexicano fue preguntado por la posibilidad de tomar las riendas del club y aseguró que una oportunidad como esa no la desperdiciaría y que se siente preparado.

En Barcelona han entendido las palabras del azteca como una manera de traicionar a Xavi. Eso, al menos, es lo que se trasluce de todas esas críticas dirigidas al técnico del Barca B. Incluso Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, afirmó que las declaraciones de Márquez eran “muy poco oportunas”.

“Lo de Xavi es un dislate, Rafa Márquez le ha querido hacer la cama y Laporta no se ha atrevido a dar el paso de subir al técnico del filial”, apuntan en El Confidencial, asegurando que ha sido una clarísima falta de respeto por parte del mexicano.

“Esto no tiene buena pinta y no hay por dónde cogerlo, pero si Laporta lo acepta es porque no tiene un sustituto y el que hay (Rafa Márquez) está menos preparado que Xavi y, además, ha quedado como un buitre ofreciéndose públicamente minutos después del gabinete de crisis en la dirección deportiva culé y la postura de Xavi”, lanzó el mismo medio.