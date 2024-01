Se ofreció para suplir a Xavi en el Barcelona: “Una oportunidad así no le puedes decir que no”

Uno de los que se postuló para tomar las riendas del equipo fue Rafa Márquez. El técnico mexicano dirige al Barça B, y tras el partido ante Fuenlabrada, fue consultado sobre la posibilidad de reemplazar a Xavi. Su respuesta fue afirmativa.

“Es parte del proceso. Llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barça. Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. La directiva tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí al final de Liga. Una oportunidad así no le puedes decir que no”, respondió Márquez en rueda de prensa.