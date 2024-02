Laporta revela cómo Xavi le avisó que dejaba el Barça y los duros ataques al Real Madrid: “Es una vergüenza”

Y añade: “El Madrid no puede hablar mucho del poder que gobernaba a los árbitros. Mira quiénes han sido durante 70 años: directivos o socios del Madrid. Con Florentino no hablo desde la Supercopa, de esto no hablamos todavía porque no sucedió, sí hablamos de la Superliga”.

“El Madrid no se está portando bien, hacen un ejercicio de cinismo que no es aceptable. El juez ha extendido el proceso de instrucción a instancias del Real Madrid, como se contempla en el procedimiento. Llevan un año que no encuentran nada, se ha demostrado que no hemos comprado árbitros y prolongar una instrucción tiene un límite”, apuntó el máximo dirigente del conjunto catalán.

“Me lo dijo cuando bajé al vestuario tras el Villarreal. Fue sorprendente porque no lo teníamos previsto. Lo escuché atentamente porque es una persona honesta, con una dignidad absoluta, quiere al Barça... cuando me lo decía veía que había reflexionado, que llevaba mucha presión y pensaba que era lo mejor para liberar a los jugadores y a él. Y que iba bien para la entidad. Una dimisión diferida”, comentó Laporta sobre el adiós del técnico el próximo 30 de junio.

El presidente revela cómo fue esa charla con Xavi: “Me dijo: ‘dimito, pero propongo seguir hasta final de temporada. Renuncio al año que me queda’. Me lo dijo así y eso se dignifica. Habló con tanta convicción y le dije que estamos para aguantar, si tenemos que luchar contigo, lo hacemos. Y me dijo que no, que lo había pensado, que es lo mejor para el club y para los jugadores y que le hiciéramos caso. Sólo acepto esta fórmula porque es honesto, quiere al Barcelona”.

El mandatario afirma que jamás ha tenido intenciones de despedir al entrenador. “En ningún momento se me ha pasado por la cabeza. Por nosotros, seguirá hasta final de curso. No destituiré a Xavi. No se lo merece, se merece que confiemos en él. En LaLiga no hay que tirar la toalla y la eliminatoria de Champions es muy importante y tenemos equipo para ganar al Napoli. No tengo duda de la motivación de los jugadores”.