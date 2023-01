La dolorosa reacción de Xavi sobre el caso de agresión sexual de Dani Alves: “Estoy en estado de shock, la justicia dictará lo que sea”

Xavi Hernández dijo sentirse “impactado y sorprendido” luego de que Dani Alves fuera enviado a presión por una supuesta agresión sexual contra otra mujer. ¿Terminó con Clara Chía? Gerard Piqué aparece con ex novia de Cristiano Ronaldo en París El DT del FC Barcelona dejó su reacción al caso en rueda de prensa antes del partido en que Barcelona enfrentará a Getafe en la Liga Española. RUEDA DE PRENSA DE XAVI Partido: “El Getafe es un equipo que trabaja bien la línea defensiva, que suele ser de cinco. Es un equipo difícil. Quique es un entrenador que trabaja bien la defensa. Trabajará en bloque bajo y medio. Debemos atacar espacios. Se puede atragantar. Esperemos ganar los tres puntos, que son importantísimos”. Mercado: “Memphis ha pedido irse. Tenía la propuesta del Atlético. Me pidió irse, no estaba cómodo, quería sentirse cómodo. Salimos ganando todos. Dependemos del Fair Play. Si nos podemos reforzar, mejor. Y si no, no sería de urgencia. Veremos qué podemos fichar y si podemos hacerlo. Ahora está difícil el Fair Play”. Sistema: “Veremos el sistema en función del partido. Es bueno tener alternativos”. Dani Alves: “Es difícil comentar una situación así. Creo que estoy sorprendido e impactado. En estado de shock. La justicia dictará lo que sea. Me sabe muy mal por él. Estoy sorprendido”.

Copa del Rey: “Pedíamos jugar en casa, que es importante. Es una ventaja y garantía que difícilmente se puede escapar. Nos ha tocado el rival más en forma del fútbol español, está en un momento de forma y resultado tremendos. Pero jugamos en casa”. Carrasco: “Es un tema de negociación, ya veremos si hacemos la opción de compra. Tenemos esa opción, ya veremos”. Araujo y Frenkie de Jong: “Están disponibles, pero vuelven de molestias. No de lesión. Mañana decidiremos. Les preguntaré a ellos. No podemos jugar al 80 por ciento. Cada partido es una guerra y una final”. Calendario: “No sé si viene lo más fácil. Hemos perdido puntos también hasta ahora. Mañana es un encuentro que se te puede complicar. Todos los partidos son difíciles. No viene un calendario fácil. Es muy exigente”. Tiene una oferta para irse del Real Madrid, pero Ancelotti revela que es intocable Gavi: “Creo que han ido bien las charlas, los vídeos individuales... es muy joven y la inmadurez de la edad hace que a veces no compitas bien como equipo. Ha madurado en poco tiempo: sabe cuándo hacer o no la falta, cuándo evitar la contra... Es inteligente. Ha madurado en poco tiempo y dice mucho de él. Cada día compite mejor. Le pone corazón. Es importante para el equipo”. Euforia: “Hay que mantener o incrementar la exigencia. Es fácil relajarse y hay que evitarlo. Todos deben sentirse importantes. Se puede jugar mejor. Se hizo un partido excelente contra el Real Madrid en la Supercopa, pero hay que mantener el nivel, o no llegarán los títulos”. Público joven: “Yo consumo más fútbol ahora. Veo fútbol a todas horas. Es mi pasión. Es mi suerte entrenar al equipo de mi corazón. Ganaríamos gente joven con el tiempo efectivo. Se acabarían las trampas, fingir, sería todo más dinámico... pero no creo que se haya perdido a la gente joven. El femenino ha atraído a gente también”. Mercado: “No he pedido reforzar el ataque. Memphis pidió salir y se aceptó. Estoy contento. Tiraremos del filial o del juvenil. Estoy encantado con la plantilla. No tengo queja ni he pedido nada”.