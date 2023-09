¡Refuerzo para Xavi! El delantero del Manchester United que llegaría al Barcelona en enero

El delantero se ha perdido algunas convocatorias y ha sido suplente, lo que confirma que no es tomado en cuenta por su entrenador. En los tres primeros partidos estuvo en la banca y tras el disputado contra el Nottingham explotó.

El neerlandés fue contundente y lo apartó del grupo para que entrenara en solitario. “Creo que hemos construido el equipo de manera inteligente. Tenemos muchas opciones allí, así que no me preocupo por eso. No sé si Jadon volverá al equipo, como uno más”, explicaba.

EN LA AGENDA DEL BARCELONA

Ante esta situación, el propio Sancho considera que una salida es la mejor opción, aunque no será fácil ya que le costó 85 millones de euros hace tres temporadas al United. El atacante no ha logrado alcanzar el rendimiento que ofreció con el Dortmund, por lo que también en Old Trafford se plantean su marcha.

Sport asegura que desde el área deportiva del Barcelona están atentos de lo que ocurre con Sancho y ven posible su llegada en calidad de préstamo para el mercado de enero. Todavía no hay movimientos para convencer al jugador, pero estarían interesados en conseguir su cesión.

Jadon se desempeña como extremo izquierdo que completaría el ataque azulgrana, pues hay muchos que van por la derecha como Raphinha, pero ninguno por la izquierda. También puede hacerlo como delantero centro.