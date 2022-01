Xavi Hernández y la contundente respuesta sobre el futuro de Dembelé en el Barcelona

“Pero él me dice que quiere continuar, eso es una pregunta para él. Yo no he podido ser más claro. A mí no me ha decepcionado. Es un caso muy complejo”, comentó.

Más frases de Xavi:

Dani Alves y su trabajo

“Creo que está rindiendo muy bien. Después de perder un Clásico se ve todo negro. Creo que Dani es un jugador importantísimo”.

Además: El MIM Sotogrande Club Marítimo; así es el lujoso sexto hotel que se compró Messi en Cádiz

Toma de decisiones en ataque

“Hay que ser responsables para decidir cómo se usa el balón. No perderlo fácil. A veces hay que saber jugar con el marcador también. De tres cuartos para arriba no me importa perderlo. Atrás, no”.

Las normas en el vestuario

“Ya hablamos mucho en su momento. Respeto, trabajo, solidaridad. Hay una normativa de convivencia que le he pasado a los jugadores. Creo que por ahí vamos bien. En el tema valores, no hay problema. Se puede ganar empatar o perder, pero en valores, el equipo se deja la piel”.

El regreso de Braithwaite

“Está muy bien. Mañana veremos si podemos meterlo en la lista. Es muy profesional y creo que nos puede ayudar mucho”.

Sobre San Mamés

“Tengo los mejores recuerdos de ese campo. Me han tratado muy bien. Tengo una fantástica relación con el club y con muchos jugadores de ese club. Tengo admiración por ese club, creo que hacen las cosas muy bien y tienen las cosas muy claras. Se vive un ambiente fenomenal siempre allí”.

Optimismo

“Creo que se están viendo cosas positivas, pero hay que mejorar en los resultados”.

El sitio de Ansu Fati

“Se puede adaptar a banda y al centro. A ver qué tal está físicamente. Hay que dosificarle. Estuvo muy bien en Supercopa. Tiene estrella, tiene gol. Puede marcar diferencias en cada partido. Es un privilegio tenerlo, casi casi, al cien por cien”.

¿Qué partido espera ante el Athletic?

“El partido de principio de temporada nos sirve de referencia. Tiene uno de los mejores entrenadores de los últimos años. Un rival muy intenso, muy agresivo. Exigen mucho, sobre todo en su casa. Salen muy bien a la contra. Puede ser una de las mejores hornadas del Athletic de los últimos años. Trabajan muy bien. A partido único, lo hace muy atractivo. Llegar lejos en esta competición nos hace ilusión”.