Xavi responde a las declaraciones de Jordi Alba: ‘‘Yo he sido muy claro con él, sabe perfectamente mi postura’’

Xavi Hernández habló en rueda de prensa sobre el partido que disputará este sábado el Barcelona contra el Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla. El entrenador no se fía del conjunto amarillo, ya que los han complicado en los últimos cuatro partidos. Repasá la tabla de posiciones de la liga española 2022-21 Xavi también se refirió a las declaraciones de Jordi Alba, quien ayer dijo que siempre va de cara en relación al acuerdo que tenía su club con el Inter de Milán para su traspaso, pero que él no aceptó. Por otro lado, confirmó que Bellerín y Alonso estarán en la convocatoria. Partido contra el Cádiz ‘‘Rival difícil, rocoso, defensivo, que nos ha complicado los últimos cuatro encuentros, dos empates y dos derrotas. Es un buen día para una revancha futbolística. Saldrán con más agresividad e intensidad porque es una oportunidad de ganar y salir del bache. Para nosotros es una reválida, un campo donde se ganan títulos y ligas”. Lewandowski “Vamos a ver cómo están todos y mañana decidiremos, pero Robert es un futbolista muy importante en cualquier partido”. Piqué “Hablo con él, le animo. Nos va ayudar, como el otro día. La idea no es reservar a nadie, es ir a ganar. No nos da para pensar en Bayern y Cádiz. Luego hay 5 sustituciones. Ya casi no hay titulares y suplentes y eso lo hemos de entender”. ¿Recambio a Busquets? “Hay varias opciones, puede jugar De Jong, Kessie, podemos probar a Christensen. En el Reale jugamos con dos pivotes y bien. Hay varias opciones en esa posición”.

Pedri “Vamos a ver, lleva muchos partidos seguidos. Vamos a gestionarlo”. Sergi Roberto “Estoy muy contento, es un comodín para el equipo. Nunca se queja. Es una garantía. Tiene una pequeña molestia y mañana igual no entra, pero para la Champions podría estar”. Ansu Fati “Está muy bien. El otro día le faltó ser efectivo, pero atacó espacios, se le vio rápido, bien en el uno contra uno. Hablando con él nos dice que tiene buenas sensaciones y que está al cien por cien”. Bellerín y Marcos Alonso “Están bien. Mañana decidiremos el equipo, pero estarán en la lista. Estáb para ayudar, ya sea 90, 30 ó 10 minutos. Están en dinámica del grupo”.

Declaraciones de Jordi Alba “Puedo llegar a entenderlo. Pero, más allá de declaraciones, lo más importante es que está enchufado, trabaja muy bien, está siendo humilde y el otro día hizo un partido notable. Todos tienen la necesidad individual y quieren expresar su opinión. Es normal. Entiendo lo que dijo, pero lo más importante es que la actitud no ha cambiado, está tirando del carro. Además, está jugando y ha de ser un futbolista importante y lo está siendo. Estoy contento con él”. Charla con Jordi Alba “Yo he sido muy claro con él y no veo ningún problema. Sabe perfectamente mi postura. Dentro no hay polémica. Está feliz, contento y ayudará. No hay debate. No me siento aludido por sus declaraciones. Intento ser muy claro con los jugadores y más con Jordi, con la relación que tenemos. Es importante la gestión de grupo, ser honesto, ir de cara. Él sabe perfectamente la situación. No es ninguna sorpresa que juegue el que está mejor”.