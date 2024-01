Xavi revela lo que le dijo Pep Guardiola por la crisis del Barcelona y envía mensaje al mexicano Rafa Márquez

“Hubiera cambiado los resultados. Nos ha fallado esta temporada, pero todavía podemos hacer que sea buena, nos quedan dos títulos. Estamos a once puntos en LaLiga y queremos competir en la Champions. Genera desgaste ver que no se te valora”.

“Es mental y futbolístico. Hay que atacar más, estar más ordenados... todo genera que se baje la confianza, se baje el rendimiento individual. El mental viene porque a nivel deportivo no estamos bien. La decisión ya la tenía tomada. No se valora bien nuestro trabajo. Vinimos en uno de los momentos más difíciles. Lo tenía decidido hace meses”.

“Después de mi anuncio, creo que es momento de unidad. No son momentos fáciles y necesitamos más que nunca la unidad del barcelonismo. La afición no nos ha fallado. Agradezco el apoyo tras mi anuncio. La reacción es espectacular. También del vestuario, de cariño, amor, unidad... estamos unidos con el presidente. No se ha acabado la temporada. Queremos hacerlo bien. Es un rival que es una roca, con fútbol directo, Arrasate trabaja muy bien. Es un equipo con alma. Tenemos que estar unidos para acabar la temporada lo más arriba posible”.

Laporta

“Me siento valorado por él, siempre. Y agradecido. Por la oportunidad, la confianza... él me decía que no. Pero no es por fortaleza. No se valora todo lo que se hace. No de dentro. Por eso lo decidí”.

Afición

“La reacción es de que no me vaya... que es una mala decisión. Entiendo que haya personas que no me comprendan. Recibo cariño, estima... afición, jugadores, presidente... me siento muy querido y eso no tiene precio. Creo que hemos hecho un buen trabajo, pero esta temporada no hemos estado a la altura de las circunstancias. Hasta aquí hemos llegado. Se han sentado bases para el futuro, para el próximo entrenador”.

Entrenador del Barcelona

“Es cruel y desagradable. Te hacen sentir que no vales a diario. Ya me lo dijo Pep, Valverde, vi sufrir a Luis Enrique... tenemos un problema en cuanto a la exigencia. No se disfruta... te juegas la vida en cada momento. Es cruel”.

Renovación

“Está hecha hace mucho tiempo. La sensación es de principio de temporada”.

Osasuna

“Es el partido de más responsabilidad. Nos jugamos mucho: quedar lo mejor posible en LaLiga. Estoy motivadísimo. Así se lo he hecho saber a los futbolistas. Voy a dar un plus extra para que esto siga funcionando”.

Rafa Márquez

“Es amigo. Tal vez se le sacaron de contexto sus palabras o se expresó mal. Se prepara para ser entrenador del Barça. Es lícito”.

El mexicano se había postulado para el puesto con esta frase: “Una oportunidad así no le puedes decir que no, si llega ese momento intentaré estar disponible y tratar de hacer lo mejor posible”.