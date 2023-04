¡Tajante! Xavi da su versión sobre el posible regreso de Messi al Barcelona: “Hablo a menudo con él...”

En una conferencia de prensa previo al partido de mañana contra el Elche, el técnico azulgrana se ilusiona con el regreso del argentino, pero lo toma con cautela y dice que “no es el momento para hablar de su retorno”.

“Tengo amistad y hablo a menudo con él, pero no es momento. Ni por el bien de Leo ni por el bien del club. Es un tema que estamos tratando, tengo mucha amistad, pero de aquí a que se pueda hacer queda un mundo”, comentó el entrenador.

Xavi compartió las palabras de Yuste al asegurar que estaban enamorados del rosarino. “Sí claro, no se malinterprete, pero claro. Le he visto crecer. Es ejemplar. Normal que haya ilusión. Un último last dance, como Michael Jordan. Es normal que la gente se ilusione”.