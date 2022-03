$!La imperdible reacción de Xavi tras debutar en el Clásico como DT y darle un ‘baño’ al Real Madrid

‘‘Este es el camino y el modelo de juego. Tenemos jugadores que lo están entendiendo bien y están disfrutando. Ya competimos bien en la Supercopa y ya dijimos que podíamos haber ganado. Ya dije que podíamos competir contra el Madrid. Me voy orgulloso, pero hay que seguir. No hemos hecho nada. Es un Clásico y fortalece el proyecto, pero tenemos que seguir sumando. Somos una familia y eso es importante. Más allá de ir contra nadie, nosotros nos hemos convencido de que hay que jugar de esta manera’’.

‘‘Contento porque hemos sido mejores que el Madrid en su estadio. Les hemos sabido jugar. Hemos sabido atacar al hombre que nos saltaba a la presión. Hemos hecho un partido espectacular. Nos han atacado después del 0-4. Soy entrenador del Barça y soy culé. Esto los culés lo tienen que disfrutar porque no es fácil conseguir victorias de este tipo’’.

‘‘Estoy feliz, satisfecho por el barcelonismo. Creo que puede cambiar la dinámica del presente y del futuro. Hemos buscado la espalda de Modric y Kross. Alaba saltaba contra Frenkie y entonces Dembélé quedaba uno contra uno. Les he pedido a los jugadores que no perdiesen pelotas tontas y eso lo hemos reforzado con Araújo.

Barcelona le pasó por encima al Real Madrid en el Bernabéu y Xavi no pudo ocultar su felicidad por los tres puntos. Hernández debutó como DT en el Clásico y lo hizo con una contundente victoria.

‘‘No necesito gloria. La gloria es para los barcelonistas. Esto no es una victoria personal sino de barcelonismo. No quiero gloria personal sino para los jugadores. Estoy aquí para eso’’.

‘‘Pienso que somos el mejor club del mundo. Lo vamos a celebrar, sin duda. Esto cuesta mucho. Ganar en el Bernabéu 0-4... Había jugadores criticados, juzgados. Y han tenido valentía. Yo soy un novato y ganar 0-4 me refuerza mucho. Esto refuerza una idea de juego y el Barça tiene que competir ganando de esta manera’’.

Siguió apretando a los suyos ya con el 0-4

‘‘Hoy íbamos 0-4, pero hay que correr, ayudar al lateral, saltar a la presión. Hoy íbamos 0-4, pero otro día iremos 0-1 y podemos perder. Nos tiene que cabrear perder balones, y a mí me molesta. Si no hay exigencia, no hay resultados’’.

Sensaciones

‘‘Suponen tres puntos. Creo que cambiamos la dinámica, esta inercia perdedora que teníamos. Hemos demostrado que podemos competir, pero estamos ahí. El primer objetivo es la Champions y no descartamos nada, pero es un zarpazo para el Barça’’.

Esta situación le recuerda a la del 2004

‘‘Un poco me recuerda al 1-2 de 2004, pero hay trabajo por hacer. Esto no es un título. Hay que trabajar con solidaridad. Queda mucho. Ni se han cubierto los objetivos de la temporada. Tenemos que seguir’’.