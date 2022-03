$!Voz autorizada: Dani Alves confiesa por qué Messi está teniendo dificultades en el PSG

‘‘Para mí, no, no está disfrutando (en el PSG) porque Leo hace que este juego sea especial, y lo hace cuando la está pasando bien, porque cuando él la está pasando bien, los demás lo disfrutan”, comentó el brasileño en una entrevista con Martín Ainstein para ESPN.

La ‘Pulga’ ha disputado 18 partidos esta campaña en la Ligue 1 y solo lleva dos tantos. Además no estará frente al Mónaco por molestias y las afición parisina comenzó a tener dudas sobre su rendimiento.

Leo Messi no atraviesa su mejor etapa como jugador. El astro argentino vive su primera temporada en París y está quedando a deber. El pasado fin de semana recibió una pitada monumental por parte de los hinchas del PSG luego de la eliminación en Champions.

Y añadió: “Para mí está desubicado, ahora mismo Leo está desubicado ahí. Porque Leo para mí vivió en el mejor lugar del mundo para practicar lo que él ama (Barcelona). Leo siempre me decía ‘¿dónde vas a estar mejor que aquí?’. Y lo comprobé, no hay mejor lugar que aquí. Inclusive, cuando salió que él se iba, yo le mandé el mismo mensaje que él me dijo a mí”.

Tras lo sucedido en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, la prensa catalana publicó que el padre y agente de Messi se contacta con el Barcelona por una posible vuelta. Xavi tampoco le cierra las puertas a su excompañero.

“Por equis razón no está y ojalá pueda volver. No sé, pero si viene, que venga conmigo aquí, para disfrutar por lo menos un poquito más de todo eso’’, cerró Alves.