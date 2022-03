Neymar rompió el silencio: la reacción del brasileño tras la dolorosa eliminación del PSG a manos del Real Madrid

La dolorosa eliminación en la Champions League frente al Real Madrid todavía sigue calando en los jugadores del PSG. Esta vez ha sido Neymar quien se refirió a lo ocurrido en el Santiago Bernabéu y a la monumental pitada que recibió en el Parque de los Príncipes tras la derrota cuando enfrentaron al Girondins.

“Fueron días y una semana complicada para nosotros. No queríamos perder. No estábamos para eso, no lo programamos. Nadie levantó el pie. Todo lo contrario. Nos comprometimos y entrenamos para buscar la clasificación. Regresé de una lesión dando la vida para estar presente. Aunque perdimos, al menos lo hicimos en equipo”, confesó el astro brasileño en un evento de sus patrocinadores.

Además, el ‘10’ del PSG aseguró que el rendimiento de los futbolistas cambia completamente en función a los resultados.

‘‘Esto va a así. Así es la vida de un deportista. Un día estás ahí y has perdido el encuentro, pero puedes darle la vuelta en poco tiempo. El fútbol es algo gratificante por este tipo de cosas”, señaló el delantero.