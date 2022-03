$!‘‘Cristiano Ronaldo y Messi no han sido inteligentes, esto les pasa por jugar más tiempo en la élite; yo a los 32 me fui a China’’

“Hay jugadores que no dudan en terminar a los 32, 33, 34 años para no ser criticados. Me detuve a los 36, pero a los 32 me fui a China”, dijo el exdelantero del Real Madrid y Chelsea, explicando la manera de cómo gestionó el final de su carrera.

Ex del PSG destronza a Messi y Neymar: ‘‘Son unos mercenarios’’

Sobre el presente de Cristiano en la Premier Legue y la de Messi en la Ligue 1, Anelka fue contundente: “Estaban por encima de los demás y ahora es normal que bajen el ritmo. Me sorprendió más Messi que Ronaldo, pensé que Messi se daría un paseo en Francia y Ronaldo tendría más dificultades en Inglaterra porque, para mí, la Premier League es el campeonato más exigente del mundo”.

El ‘Puma’, que también pasó por clubes como Arsenal, Liverpool, Manchester City, West Bromwich Albion y Juventus, decidió colgar los botines en 2015 con la camiseta del Mumbai City de la India. Además jugó un año para el Shanghái Shenhua de China en 2012, donde fue uno de los mejores pagados de la liga.