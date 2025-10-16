Ya hay fechas para la primera ronda de la Copa del Rey de España

Tras la fase preliminar, la Copa del Rey arranca formalmente su primera ronda entre el 28 y el 30 de octubre de 2025.<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.fcbarcelonanoticias.com/futbol/copa-del-rey/copa-rey-25-26-rfef-aprueba-cambios-formato-afectan-barcelona_313307_102.html?utm_source=chatgpt.com" target="_blank"> </a>Los 112 equipos clasificados serán emparejados para disputar 56 partidos en una sola entrega con eliminación directa.<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://en.wikipedia.org/wiki/2025%E2%80%9326_Copa_del_Rey?utm_source=chatgpt.com" target="_blank"> </a>El partido se juega en el campo del equipo de menor categoría, siempre que su estadio cumpla los requisitos establecidos por la Federación. Dentro de este calendario, algunos enfrentamientos destacan ya en el ámbito regional y se podrá hacer pronósticos en las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.betfair.es/" target="_blank">casas de apuestas</a>. Por ejemplo, el derbi Estepona vs Málaga se ha programado para el 30 de octubre a las 21:00 horas en el estadio Muñoz Pérez.<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://cadenaser.com/andalucia/2025/10/10/el-estepona-malaga-de-la-copa-del-rey-se-jugara-el-30-de-octubre-ser-malaga/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank"> </a>Otros partidos locales como Antequera contra Real Murcia o Torremolinos también han sido fijados en fechas cercanas.<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://cadenaser.com/andalucia/2025/10/10/el-estepona-malaga-de-la-copa-del-rey-se-jugara-el-30-de-octubre-ser-malaga/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank"> </a>En el ámbito nacional, el CF Talavera jugará frente al Rayo Majadahonda entre el 28 y 30 de octubre como parte de los emparejamientos de esta ronda.