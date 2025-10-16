Internacionales

Ya hay fechas para la primera ronda de la Copa del Rey de España

Los partidos se disputarán entre el 28 y el 30 de octubre, en formato de partido único y aplicando criterios de proximidad geográfica.

2025-10-16

La Real Federación Española de Fútbol ha fijado ya las fechas para la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-26. Los partidos se disputarán entre el 28 y el 30 de octubre, en formato de partido único y aplicando criterios de proximidad geográfica. Esta ronda de arranque involucrará 112 equipos que han avanzado tras la fase previa, enfrentándose en 56 emparejamientos distintos.

A continuación repasamos cómo queda organizado este tramo inicial del torneo, qué novedad introduce el sistema de proximidad y qué equipos participarán y cuándo pueden ingresar los clubes de las divisiones superiores.

Calendario definitivo de la primera ronda

Tras la fase preliminar, la Copa del Rey arranca formalmente su primera ronda entre el 28 y el 30 de octubre de 2025. Los 112 equipos clasificados serán emparejados para disputar 56 partidos en una sola entrega con eliminación directa. El partido se juega en el campo del equipo de menor categoría, siempre que su estadio cumpla los requisitos establecidos por la Federación.

Dentro de este calendario, algunos enfrentamientos destacan ya en el ámbito regional y se podrá hacer pronósticos en las casas de apuestas. Por ejemplo, el derbi Estepona vs Málaga se ha programado para el 30 de octubre a las 21:00 horas en el estadio Muñoz Pérez. Otros partidos locales como Antequera contra Real Murcia o Torremolinos también han sido fijados en fechas cercanas. En el ámbito nacional, el CF Talavera jugará frente al Rayo Majadahonda entre el 28 y 30 de octubre como parte de los emparejamientos de esta ronda.

El sistema y las fases previas

Antes de esta primera ronda, la Copa del Rey dispone de una fase preliminar disputada a ida y vuelta. Esa fase incluye 20 equipos que se enfrentron en duelos de ida y vuelta los días 27-28 de septiembre y 4-5 de octubre. Los vencedores de esos enfrentamientos se integraron después a la primera ronda para completar el cupo de 112 clubes.

Entrada escalonada de los clubes de mayor categoría

El diseño de la competición contempla que los clubes de las divisiones superiores, que suelen partir como favoritos para las apuestas Copa del Rey, no participen desde el primer momento. Los equipos que intervienen en la Supercopa de España 2026 se incorporarán más adelante, evitando que tengan que disputar encuentros tan tempranos.

Ya en rondas posteriores, la Copa del Rey integrará a los equipos de Segunda y luego los de Primera División en momentos determinados:
■ La segunda ronda tendrá lugar los días 4 y 5 de diciembre de 2025 y contará con 56 equipos clasificados de la primera ronda.
■ Luego vendrá la fase de dieciseisavos de final entre el 16 y 18 de diciembre de 2025, donde ya estarán presentes los clubes de mayor calibre.
■ Posteriormente, los octavos de final están previstos del 13 al 15 de enero de 2026, los cuartos de final entre el 3 y el 5 de febrero, las semifinales en dos partidos (ida del 10 al 12 de febrero y vuelta entre el 3 y el 5 de marzo), y la final el sábado 25 de abril de 2026.
Este calendario escalonado permite un desarrollo progresivo del torneo, con los clubes más destacados sumándose en fases más avanzadas.

Novedades y criterios de emparejamiento

Una de las principales novedades de esta edición radica en la aplicación de criterios de proximidad geográfica para definir los emparejamientos en estas primeras rondas. De esa forma, la RFEF busca reducir desplazamientos largos para clubes de categorías inferiores en las etapas iniciales. Además, se mantendrá la regla de que el partido se juegue en el campo del equipo de menor categoría, salvo que existan impedimentos logísticos o reglamentarios.

Otra particularidad es que en estas fases iniciales no se desplegará el VAR, lo cual añade un elemento de mayor incertidumbre a los enfrentamientos.

Por último, cabe recordar que la ronda inicial será a partido único, un solo cruce y quien pierda el partido queda fuera, reforzando la tensión desde el arranque del torneo.

