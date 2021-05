Juegos Olímpicos Tokio 2021: Cuándo comienza, grupos, calendario y sedes donde se disputará  

Luego de que la pandemia del coronavirus postergó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya hay una nueva fecha para disputarlos en este 2021.

En cuanto al fútbol, este miércoles se dieron a conocer los grupos y los enfrentamientos que se tendrán a partir del 23 de julio.



Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendrán lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021, exactamente un año después de la fecha original. Hoy se dieron a conocer los grupos.



GRUPO A: Japón, Sudáfrica, México y Francia

GRUPO B: Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumania

GRUPO C: Egipto, España, Argentina y Australia

GRUPO D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita





La fase de grupos del fútbol masculino en los JJOO se disputará del 22 al 28 de julio. Los cuartos de final entre el 30 y 31. Ya las semifinales será el 3 y 4 de agosto y la final el 8.

Un torneo diferente con Sub-24



La postergación de Tokio 2020 parecía que iba a dejar a algunos futbolistas por fuera del límite de edad, ya que el reglamento establece una edad límite de 23 años para participar. Sin embargo, la FIFA terminó con las especulaciones y, mediante un comunicado, confirmó que el límite de edad se extenderá y que, por lo tanto, podrán participar futbolistas de hasta 24 años.



Las sedes de estos partidos se reparten en 6: Estadio Internacional de Yokohama, Saitama, Olímpico, Ibaraki Kashima, Miyagi y Sapporo Dome.

¿JJOO con público?



Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio podrían aplazar a junio su decisión sobre el número de espectadores residentes en Japón que estarían autorizados a asistir a las instalaciones de la competición, en un momento en el que la pandemia se agrava en el país.

"Tenemos que actuar con minuciosidad para tomar una decisión definitiva sobre el tema de los espectadores" locales, explicó el director general de Tokio-2021, Toshiro Muto. "Podría ser en mayo o junio", añadió.



"La situación sobre el covid-19 cambia constantemente", añadió Seiko Hashimoto, presidenta del Comité de Organización, que inicialmente pensaba tomar su decisión en este mes de abril.