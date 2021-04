Falero y los rivales de Honduras: "No podemos confiarnos porque en el grupo no nos tocó Argentina, Brasil o Alemania"

Seguir a @kelvincoelloHN

El entrenador de la Selección Sub-23 de Honduras, Miguel Falero, quien estará disputando los Juegos Olímpicos, se pronunció sobre los rivales que enfrentará en Tokio y dejó claro los objetivos que se están plateando para hacer una buena presentación e ir a competir.

Falero ha sido claro, no quiere que se confíen por los nombres de los rivales que en el papel no son potencia como Rumanía, Corea del Sur y Nueva Zelanda, estos son los más peligrosos. Además explicó que son 18 jugadores los que van finalmente e irán refuerzos mayores pero podría ser mínimo y no los tres, pues quieren darle prioridad al grupo que clasificó.

Rivales Juegos Olímpicos: "Estuvimos atentos al sorteo para conocer los grupos, estábamos siguiendo desde temprano la incógnita de quién nos tocara, sabíamos que iba a ser difícil cuando vimos los bombos, pero cualquiera de ellos será complicada porque la competencia fue muy duro para llegar. Los 16 lugares fueron peleados por 185 naciones para estar en la fiesta como decimos regularmente, anhelando con estar en este lugar. Sabemos que tanto Rumanía como Nueva Zelanda y Corea del Sur serán difícil ya que hubo un filtro previo para llegar a la competencia".

Tema de refuerzos mayores: "La idea es mantener al máximo el grupo que clasificó, es muy dinámico esto que cualquier contagio y lesión, ya si el torneo fuera hoy nos obligaría a hacer tres cambios; pues Denil Maldonado, Arriaga y Rosales no estarían disponibles. La organización nos da llevar tres mayores, tenemos la potestad de escribir 3 mayores. El 20 de mayo podemos escribir 50 nombres, cuatro arqueros y 2 oficiales. Nada me impide poner un listado completo que utilicé en el Preolímpico. He hablado con algunos jugadores Mayores de acuerdo con Fabián Coito, estamos con la idea de inscribir futbolistas para aportar y los que vengan será por rendimiento o por lesión. Los listados dirán los tiempos y el tema sanitario será el que definirá la lista final del 1 de julio. Comenzaremos a trabajar el 17 de mayo el primer microciclo".

Amistosos y microciclos: "Habrá trabajos previos con gente que está sin equipo, habrá trabajos grupales previo al primer microciclo y si habrá amistosos para cerrar cada preparación. La idea es llegar con partidos internacionales y buscamos con distintas selecciones en Corea y Japón para adaptarnos a los horarios y tener a todos los jugadores. Algunos futbolistas quedarán afuera del campeonato local y otros jugarán semifinales. Será importante que estén en competencia".

La idea es ir a competir: "Nada nos impide soñar, queremos hacer la mejor presentación posible e ir sorteando las dificultades. No será fácil, hay poderío en las 16 selecciones que van a los Olímpicos, no en vano los que iniciaron la carrera fueron 185 y ahora quedamos 16. La idea es quedar lo más arriba posible".

Primer objetivo; pasar a la siguiente fase: "El fútbol tiene cosas del ayer, no podemos olvidarnos de la historia para hacer programaciones a futuro, pero el fútbol es hoy. Si hacemos una buena participación en Tokio podemos avanzar, nosotros tenemos que hacer nuestra propia historia pero no podemos adaptarnos a situaciones anteriores porque son otros futbolistas y otro entrenador".

Jugadores a considerar: "El 20 de mayo entregamos un listado de 50 con 4 arqueros y dos oficiales que lleva Fenafuth, dentro de ese grupo van los mayores. Todos los jugadores como Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Joshua Canales, van en esa lista, incluso estuvieron en el listado final del Preolímpico. No puedo avizorar ninguna lista porque cualquiera puede elevar su rendimiento y ser titular. Ya no son 20 como en el Preolímpico, ahora son 18 jugadores, en lugar de aumentar, nos quitan dos, estará peleado. El que esté jugando tendrá más opciones de ir y la idea es que esa competencia que haya entre los 50 jugadores del primer listado, haya esa competencia sana para elevar el nivel y de acuerdo a lo que miremos en los microciclos hacer un listado final que nos lleve a enfrentar este duro torneo".

La forma cómo enfrentará a los rivales: "La idea es mantener la esencia y para mantener la esencia hay que tener un grupo definido, por eso es importante la base, salvo que Rumanía, Corea del Sur tenga unos sistemas muy diferentes por contrarrestar. Nos gustaría jugar con el mismo estilo. Se vio jugar bien al equipo en el Preolímpico para que ese sea la base del arranque".

Sobre los rivales y lo que ha estudiado: "Siempre, primero: trabajamos en forma conjunta con Fabián Coito, tenemos mediocampo cada uno, igual con Arnold Cruz, José Reyes, la gente de video, somos un grupo de trabajo que permanentemente nos ayudamos. Previamente todos tenemos que estar en Liga de Naciones. Habrá trabajo conjunto, lo hemos sumado y fue uno de los motivos y considero que tendremos un muy buen trabajo. Sobre los rivales, hasta ahora que los acaban de nombrar, comenzará a hablar con el analista de video para analizarlo porque ese material nos ayudará ya que es un trabajo que haremos con Gastón González nuestro video-analista porque de esta manera vamos alimentando la computadora para que haya el mínimo margen de error".

Sistema para adaptación al horario: "Se juega cada tres días, el uso horario es diferente, cuando todos duermen aquí nosotros entrenamos allá. Para el mejor rendimiento, eso depende de los partidos que tendremos de preparación y todo depende de la organización".

No dejar cabos sueltos: "La idea es inscribir al mayor número que son 50, de acuerdo al rendimiento y teniendo como base a los que participaron en el Preolímpico. Queremos aprovechar el trabajo previo y de acuerdo al rendimiento, porque de un torneo a otro como fueron los Panamericanos y del Preolímpico, hubo jugadores que no pudieron repetir. Si el torneo iniciara mañana no contaría con Denil Maldonado, Joseph Rosales y Kervin Arriaga porque están lesionados, por eso es la posibilidad de tener mayores para poder reforzarse".

Los departamentos a reforzar: "En este momento no podría decírtelo porque no sé hasta que dé el listado final, pero existe la posibilidad de inscribirlo, puedo utilizar uno, dos o ninguno. Esto es de acuerdo al rendimiento cuando entregue el listado definitivo. Por reglamento puedo llevar a cuatro suplentes ya que si existe un malestar, un contagio que le impida jugar, nosotros podemos hacer uso de los cuatro suplentes. Los mayores pueden estar inscritos en la lista final, pero no pueden reemplazar a ningún lesionado, por eso no me animo a decir nombres, porque el rendimiento será complicado".

No se confía de los rivales: "Me ilusiona el grupo de trabajo de poder hacer algo importante y nada nos impide soñar porque no sabemos que pasará. Los rivales son muy difíciles, habrá mucha competitividad, habrá mucha categoría. No vamos a ir a golear a Rumanía, hay que ir partido a partido, tenemos un grupo compacto. Muchas veces la frase, el equipo en la cancha es lo que los entrenadores piden, es por el respeto a la pelota y la cancha, pero tengo en claro que será difícil porque esta alegría también la tengo en la Mayor donde también hay trabajos porque con esta seriedad enfrentaremos a los rivales que tendremos".

Aficionado siente un alivio con los rivales: "Yo lo que les digo que cada selección se ganó su lugar y tanto Argentina, Brasil, Alemania, España, México, por su manera de jugar impone respeto, pero el jugador se motiva con solo el hecho de jugar ante ellos. Pero estas selecciones que enfrentaremos son peligrosísimas, ya verán el rival en la cancha. Estas selecciones porque se llame Rumania y no Alemania, no tiene nada qué ver, Corea del Sur es una potencia. No creo en los cuatro fantástico, no creo en que somos superiores, no creo que las figuras solas saquen un equipo. Pienso que podemos ir a hacer un papel pero no podemos confiarnos porque en el grupo no nos tocó Argentina, Brasil Alemania".

El mensaje final a los periodistas: "Nada nos favorece pensar que somos mejores que otros, tampoco somos menos que nadie, lo peleamos en el Preolímpico, el equipo salva al equipo. No es bueno decir cuanto vale el jugador de la Sub-23, eso dispersa, nosotros vemos lo colectivo. Las individualidades aportan al equipo, ningún jugador solo puede sacar al equipo".