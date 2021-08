Maratonista Iván Zarco competirá hoy por Honduras en el último día de los Juegos Olímpicos de Tokio

No es un secreto que el maratón es uno de los eventos más duros de los Juegos Olímpicos. Iván Zarco, hondureño radicado en España, se reporta listo para la carrera que cierra Tokio 2021 y en la que él representará a cerca de nueve millones de habitantes.



HonduSports ha conversado con Iván Zarco, atleta de fondo que se encuentra en tierras japonesas preparando lo que posiblemente es, el reto más grande de su carrera deportiva.

Zarco, representando al país cinco estrellas, es el cuarto país latinoamericano que peleará por una medalla en esta carrera la cual se realizará en la isla de Sapporo.

El evento donde competirá, maratón de 42 kilómetros, se realizará hoy partir de las 4 de la tarde hora de Honduras, siendo a las 7 de la mañana del domingo en el lejano país Japón.

¿Desde cuándo llegaste a Japón?



Llegué a Tokio el lunes 26 de julio de 2021.



¿Cómo ha sido tu viaje y llegada a Sapporo?



Un viaje muy largo en avión para llegar a Tokio. Después de una semana de adaptación en Tokio, el domingo 1 de agosto de 2021 llegué a Sapporo.



Ha sido un llamado de último momento, ¿Cómo has tomado el llamado?



Sí, fue una decisión de última hora. Pero es algo que sabemos que nos puede ocurrir a los deportistas. Por tanto siempre intenté estar preparado por si se daba la situación.



¿Has tenido el tiempo para entrenarte y asumir esta gran responsabilidad?



Sí, he tenido tiempo de entrenar. Es cierto que es una gran responsabilidad ya que no corro solo, sino que corro representando a todo un país y toda su ciudadanía. Lo importante es tener una buena concentración y correr de manera inteligente ya que un maratón es duro y difícil de gestionar.



¿Cómo se te ha dado entrenar ya en tierra nipona?



Ha costado mucho la adaptación debido al gran cambio de horario, las elevadas temperaturas y la alta humedad. He intentado entrenar a horas muy tempranas para intentar que la climatología me afectara lo menos posible.

Iván Zarco nació en Barcelona, España, pero es hondureño desde enero del 2020. ¿Cuáles son tus expectativas en el maratón olímpico?



Lo más importante es terminar el maratón. Como ya sabemos, el primer logro de afrontar un maratón es acabarlo, ya que la dificultad que conlleva competir en una maratón es muy alta. A partir de ahí, intentaré realizar el mejor registro posible, pero siempre corriendo muy prudente y de forma inteligente.



¿Alguna sensación especial por ser el último hondureño en acción y ser el que cierra el evento deportivo más importante del mundo y tú representando a Honduras?



Estoy muy orgulloso y me siento con mucha responsabilidad de ser el último participante hondureño en los Juegos Olímpicos. Espero poder dar lo mejor y que los hondureños queden satisfechos con mi actuación.



¿Cómo ha sido la rutina dentro de la burbuja olímpica?



Los japoneses son personas muy ordenadas y que trabajan de forma casi perfecta. Así que ha sido fácil la rutina dentro de la burbuja ya que siempre hemos tenido todo lo que se necesita. La Villa Olímpica es un lugar grande, así que no daba la sensación de estar encerrado. Aquí en Sapporo estamos en un muy buen hotel y para entrenar nos llevan a un gran estadio donde disponemos de mucho espacio para poder entrenar. Lo principal es la seguridad de los deportistas y ciudadanos japoneses, por ese motivo, es muy importante que estemos en esta burbuja.

¿Estás al 100 % sano y listo para la justa?



Estoy bien, sin dolores ni molestias. Espero poder encontrarme muy bien en la competencia y poder dar el máximo. He entrenado muy bien las últimas semanas y estoy con confianza.



¿Qué le dices al pueblo hondureño que querrá verte triunfar?



Quisiera agradecerle todo el apoyo y ánimos que me han transmitido. Sin ellos no sería posible que estuviera aquí. Por eso quisiera decirles que se sientan como si también estuvieran compitiendo aquí en Tokio ya que parte de esta clasificación es de ellos. Que lo disfruten también y espero que se sientan orgullosos y satisfechos de tener un participante hondureño en el maratón olímpico.