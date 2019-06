Fabián Coito: “Romell Quioto debe levantar futbolísticamente su nivel”

Fabián Coito ya piensa en lo venidero con la selección mayor de Honduras y sub-23. El DT de la Bicolor comenzará a trabajar con el combinado olímpico a partir del lunes pues esta semana tendrá dos juegos amistosos ante Cuba.

Coito opinó sobre diversos tópicos en la mesa redonda de Cinco Deportivo y uno de ellos fue el tema Romel Quioto. Jugador que, a su criterio, debe subir su nivel y mejorar su preparación.

TEMA ROMELL QUIOTO: “Romell es un jugador elegible de la selección, creo que debe levantar futbolísticamente su nivel, no ha tenido gran continuidad en este semestre que pasó. Lo del teléfono fue una situación que nos sirvió para hablar, no creo que haya sido un desencadenante de su nivel en el partido, son cosas que se conversan y bueno él en ese momento estaba con el celular y no había ninguna charla. El tema de Romell y el Romell Quioto que todo queremos pasa por su entrenamiento, preparación y por entendimiento de su rol y tarea dentro del equipo”

ANÁLISIS POST COPA ORO: “El análisis si parte desde los resultados lógicamente no era lo que esperábamos, desde lo técnico a mí me dejaron muchas cosas para estar trabajando que es con qué quedarme y qué mejorar en la nueva convocatoria cuando volvamos a juntarnos”.

SENSACIONES CON FELIX Y EVER DE LATERALES: “Felix habia jugado contra Brasil y considero en el balance final que cometimos errores en el plantemiento, Felix lo hizo mucho mejor contra El Salvador y es bastante bueno de lo que queremos para un lateral, Ever Alvarado con características distintas a las de Emilio nos dio una solidez defensiva”.

¿EL 9 SERÁ RUBILIO O ANTONY LOZANO?: “Él (Rubilio) terminó jugando muy bien e hizo cosas muy importantes, son cosas que van dejando los jugadores y que influyen en la próxima convocatoria. Ahora hay futbolistas que se van a reintegrar a nuevos clubes y habrá que ver su ritmo de competencia, los futbolistas que estuvieron de todos sacamos conclusiones”.

FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE: “Hemos hecho algún pedido y bueno la información debe salir de la Fenafuth, es importante porque será preparatorio para Liga de Naciones. Todavía no tengo gran información de Martinica y Trinidad, voy a comenzar a observar los juegos de cada selección, cada uno tendrá su potencial y virtudes”.

¿LLAMARÁ A DANNY ACOSTA?: “No será llamado si no se termina el proceso administrativo”.