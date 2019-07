Rigo Rivas: "Sería lindo jugar la eliminatoria con el Olímpico a reventar"

Follow @GustavoRocaGOL

Tímido y de pocas palabras, así es Rigoberto Rivas, seleccionado hondureño en el que Fabián Coito ha puesto su confianza en la serie ante Nicaragua que clasifica al Preolímpico rumbo a Tokyo-2020.

El sueño de aquel niño que nació en la zona insular hondureña Roatán y que muy niño se fue a Balfate, Colón, se ha hecho realidad con tan solo 20 años de edad pero con experiencia en la Serie B y C del fútbol italiano.



Él mismo reconoce que siempre quiso ser parte de una selección catracha. "Me siento feliz y orgulloso de representar a mi país, ahora que estoy aquí debo aprovechar cada minuto", comenzó diciendo en una charla que mantuvo con Diario DIEZ.



Rivas se dio a conocer en Honduras cuando apareció en pretemporada con el Inter de Milán la temporada pasada y desde ese momento la afición lo pedía para las selecciones hondureñas, pero fue hasta con el uruguayo Coito que pudo enfundarse con la 'H' en el pecho. "Yo estaba en Italia y me cayó una llamada y era de Honduras, de ahí yo decidí llamar y era el profe Coito, hablé con él y así se dio mi primera convocatoria", rememora.



Una vez siendo parte, el primer gran desafío de Rivas con las representaciones nacionales es ante Nicaragua, una serie que podría ser peligrosa, ya que él mismo reconoce que de los pinoleros no saben nada. "De Nicaragua no sé nada, no la conozco, pero nos estamos preparando muy bien porque ningún equipo es fácil", dice.



Sobre los trabajos de Fabián Coito, asegura: "Se trabaja muy bien, son entrenamientos muy intensos, de bastante balón, trabajos de espacios reducidos. El profe me pide hacer lo que siempre he hecho, no inventar nada, me dice que me divierta, que haga lo que sé hacer, que no tengo que demostrar nada".

Para Rigo Rivas esto comienza, pues quiere seguir vistiéndose con los colores de la Selección de Honduras y ya se imagina los partidos eliminatorios. "Sería lindo jugar la eliminatoria con el Olímpico a reventar, espero poder hacerlo, trabajaré al máximo para que ese sueño se cumpla".



Su adaptación fue rápida y no necesitó de muchos entrenamientos para entrar en confianza, pero dice que sí hay varios jugadores con los que interactúa más. "La verdad me llevo muy bien con todos, pero hablo más con Henry Figueroa, Choco Lozano y Alberth Elis".



Los primeros minutos que se le vieron con la elástica nacional fue ante Paraguay, juego en el que dejó buenas sensaciones. "Estaba emocionado, alegre, me sentí nervioso pero estaba listo porque para eso me entreno fuerte, para estos momentos. Recuerdo que el profesor me lo dijo unos días antes que tenía intenciones de hacerme jugar, me pidió que estuviera tranquilo", recordó.

Rivas se perfila para titular y referente de esta Sub 23 hondureña.

Pero luego, unos días después, se jugó ante Brasil, encuentro en el que no tuvo participación. Se le preguntó cómo estaba el camerino de la 'H' tras la apabullada 7-0 y su semblante cambio de sonrisas a seriedad. "Después de un 7-0 no hay nada que decir", expresó de forma escueta.



¿Y de su futuro qué hay?... Cuando se le pregunta por su nuevo equipo no habla mucho porque no quiere desenfocarse pero es palpable que Rigo Rivas seguirá jugando en Italia. "Por ahorita tengo que ver eso pero seguramente me quedo en Italia, estoy concentrado, ellos saben, he visto rumores nada más pero sí, hay muchas opciones, han salido varios equipos, pero estoy aquí aún".



¿Ídolos, equipos que le gustaban de pequeño?. "Hay muchos jugadores que me gustan; Luka Modric, Kovacic y Rakitic, la escuela croata es muy buena. En Honduras miraba mucho a Wilson Palacios y a David Suazo, quien es muy querido en Italia. En cuanto a equipos me gustaba de pequeño el Olimpia y en Italia el Inter de Milán", manifestaba en medio de la plática.



Para Rivas, que de a poco se va ganando el respeto y aún más la confianza de Coito, no ha sido una temporada fácil, ya que fue víctima de las lesiones, pues recayó dos veces de sus molestias en la parte posterior de su pierna izquierda en el Ternana de la Serie C.

Rigo Rivas jugó la última temporada con el Ternana de la Serie C de Italia.

"Al inicio hice pretemporada, jugué partidos, en el primer juego hice gol, de ahí tuve tres lesiones, estuve seis meses fuera, cuando regresé jugué partidos buenos pero fue al final, el posterior me los lesioné tres veces".

LO DIJO:



"Me siento feliz porque la gente me escribe buenas cosas, no se dio la oportunidad de estar en la Copa Oro pero trabajaré para estar en las próximas".

"Me di cuenta que Jeison Murillo (exBarcelona) fichó hoy por la Sampdoria, hablé con él, me había dicho que habían posibilidades de regresar a Italia y hoy se dio, buen amigo".