Nuevo formato de Concacaf: ¿Favorece o perjudica a Honduras rumbo a Qatar 2022?

La implementación del nuevo formato de la Concacaf para las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 han generado distintos comentarios de varios sectores que aprueban y demuestran escepticismo por este moderno sistema de clasificación.

Te puede interesar: Así será el camino de Honduras hacia Qatar 2022

Ante la poca costumbre a los cambios realizados han surgido muchas dudas sobre el método que debe seguir la Selección de Honduras para pelear las últimas instancias que lo mantengan en la lucha por instalarse en el campeonato asiático.

Es por eso que el reconocido estadígrado español, Alexis Martín Tamayo, también identificado como Míster Chip, dedicó de su tiempo para explicar cuáles serán las bases que regirán este procedimiento para tener un mejor panorama.

La disposición de la Confederación fue aprobar un trayecto inédito para los países que competirán por un boleto a la justa mundialista. Los combinados fueron divididos en dos zonas, las cuales dependerán únicamente de su posición en el ránking mensual que la FIFA publica.

Las primeras seis naciones que encabecen el listado de este ente, irán directo a la competencia de la hexagonal final con partidos de visita recíproca. Los tres lugares de la parte alta tendrán su pase directo al certamen, mientras el cuarto sitio tendrá que esperar a lo que suceda con el resto de equipos que no entraron entre los mejores seis.

En la otra sección estarán las 29 restantes federaciones afiliadas a la Concacaf que serán esparcidas en tres triangulares y cinco cuadrangulares. A medida que transcurran los partidos habrá eliminaciones directas hasta obtener al campeón que se enfrentará con el cuarto lugar de la hexagonal para conocer al representante del área que chocará en el repechaje ante un rival aún desconocido de otra confederación.

Una vez explicado y entendido este nuevo modo, procedemos a analizar la forma de subir o bajar el ránking de la FIFA para asegurarse la fase directa hacia la clasificación. En este momento, la Selección de Honduras se coloca en la quinta posición de todos los países de Concacaf y, aunque su ubicación no es la ideal, su boleto a la hexagonal no correría demasiado peligro.

No obstante, esto no tendría que crear una sensación de seguridad debido a que El Salvador y Panamá persiguen a la Bicolor muy de cerca.

Míster Chip anunció con antelación que pese a que falta casi un año (junio 2020) para que culmine el tiempo y se definan a los que competirán entre los seis mejores, los representativos de México, Estados Unidos y Costa Rica tienen asegurado su cupo en esta fase. Además casi afirmó que Jamaica también logró su estancia.

Por lo tanto, las últimas dos plazas las disputarán Honduras, El Salvador, Panamá, Canadá, Curazao e incluso Haití, teniendo en cuenta que tendrían que ocurrir eventos muy improbables para que la H perdiera ese quinto puesto.

En el estudio de este formato, Míster Chip realizó una simulación de todo el año futbolístico incluyendo la Liga de Naciones y el resultado mantuvo a los hondureños y salvadoreños com los acreedores de los últimos tickets de la hexagonal.

Estos serían los clasificados a la hexagonal si iniciaran las eliminatorias a Qatar 2022

Durante la ejecución de esta representación, el español hizo énfasis especialmente en una situación que podría jugar a favor o en contra de Honduras, ya que la escuadra catracha se medirá ante Martinica en el campeonato de países en dos partidos que no van a sumar o restar en el ránking, debido a que la federación caribeña no es reconocida por FIFA y por tanto esos duelos no contarán.

Este factor podría ser beneficioso o perjudicial para los objetivos de la Bicolor, en caso de ganarle los choques ida y vuelta a los isleños. Sin embargo, el crecimiento de Martinica ha sido muy notorio y prueba de ello fue el buen papel que llevaron a cabo en la pasada Copa Oro.

De esta manera, se podría estimar que el cupo de la Selección de Honduras entre los últimos seis equipos tiene altísimas posibilidades de concretarse.