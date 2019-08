Marvin Chávez: “Pueda que Walter estaba pasando momentos difíciles”

Con un tono muy triste en la llamada, pero al mismo tiempo pidiendo que lo recuerden con alegría, así nos atendió Marvin Chávez tras la noticia de la muerte de Walter “Pery” Martínez.

El exjugador de la selección fue el primero en confirmar la noticia en redes sociales y nos detalló cuándo fue la última vez que lo vio pues ambos vivían en ciudades distintas, pero mantenían la comunicación.

“La última vez que platiqué con Pery que en paz descanse fue hace como 15 días, fue en una cancha en Nueva York y platicamos un ratito con él, aparte de amigo es un hermano”, inició contando.

Una de las cosas que se ha manejado en redes sociales es que Pery había entrado en depresión, Marvin no confirma esto pues su amigo era bien recatado con las cosas que le sucedían.

“Comentarios van a haber por todos lados, todo mundo va a opinar, yo lo miraba bien. Walter era bien discreto con sus problemas, puede ser que haya pasada alguna situación, pero nunca me contó nada, lo miraba como el mismo Pery de siempre. Dios sabe cómo trabaja, pueda que el hombre estaba pasando momento difíciles y quizá no lo quiso compartir, solo él y Dios sabían las situaciones”.

¿Cómo se da cuenta de su muerte?, se le preguntó, el exjugador nos menciona que fue mediante llamadas y que no lo podía creer.

“A mí primero me avisa mi primo Julio Chávez, recibo la llamada y me dijo que había muerto Pery, yo quedé sorprendido y llamé a Mario Chavez otro primo mío a Nueva York para preguntarle, luego me lo confirman y la verdad que es golpe duro, toda la gente tiene lindos recuerdos de él”.

Él y Walter compartieron muchos momentos en la Selección Nacional, es por ello que recuerda una de las tantas anécdotas que vivieron hace varios años.

“Las anécdotas con Pery siempre fueron bonitas. Me acuerdo un entreno en el Olímpico, en ese momentos nos pusimos a jugar tenis fútbol y me acuerdo que el equipo de nosotros ganó entonces él me abrazó y me dio un beso en la boca (risa), son anécdotas bonitas. Era un hombre que le daba alegría a la selección, no había tristeza y la verdad que era único”.

Y terminó diciendo: “Para mí era un líder, no era capitán pero sí actuaba como capitán de la selección”.