Jonathan Rubio: “Chile será un rival intenso, aguerrido y de mejor calidad”

Jonathan Rubio no se olvida de donde salió. El jugador de moda en la Selección de Honduras recibió este sábado una visita muy especial en el hotel de concentración; don Néstor Rodrigo Matamala quien fue su formador.

El futbolista habló de su primera experiencia en la Bicolor. “En el fútbol las oportunidades se tienen que aprovechar porque no hay muchas. Sabía que la primera con la Selección Nacional tenía que aprovecharla porque la primera imagen es muy importante. Tenía que entrar muy bien al partido y gracias a Dios las cosas se dieron bien”, comentó Rubio.

El jugador le regaló una camisa del CD Tondela a don Matamala con el número 70 por la edad del entrenador chileno. Además habló de lo que significa el momento que vive al debutar con gol y dos asistencias en el equipo hondureño.

Jonathan Rubio compartiendo con los niños este día en el hotel de la Selección. Foto N. Romero

“Es uno de los momentos más lindos en mi carrera, aparte de estar en la primera de Portugal y ahora en la Selección. Hay que seguir cosechando lo que un día sembré y es para la honra y gloria de Dios”, manifestó el sampedrano.

ASÍ MIRA A CHILE, RIVAL DEL MARTES

El jugador que espera seguir en la alineación titular dice que los sudamericanos, rival del martes será complicado. “Sabemos que Chile es un rival más fuerte que Puerto Rico, un rival más intenso, más aguerrido, de más calidad por supuesto; pero nosotros tenemos que intentar jugar mejor al fútbol porque de esa forma es que podemos hacer las cosas bien”, reconoció el mediapunta del CD Tondela de Portugal.

Rubio es muy cristiano y dice que si antes no le llamaban a las selecciones menores fue porque Dios le tenía algo preparado. “La palabra de Dios dice que el que persevera alcanza y en mi caso fue bastante difícil tener una oportunidad pero todo tiene su tiempo y solo queda disfrutar”, afirma el futbolista hondureño.

Espera seguir en el 11 titular este martes, pues está pasando un buen momento y quiere mostrar su talento. “Vamos a ver lo que el profesor Coito diga; pero estoy listo si decide que sea titular, también estoy listo si me toca estar apoyando desde la banca”, afirmó el futbolista.

Sobre lo que le ha dicho el profesor Fabián Coito fue claro. “El profesor me ha transmitido mucha confianza y eso me ha servido para que me adapte bien; el transmite mucha tranquilidad. Eso para un jugador es importante porque se siente tranquilo y pase lo que pase él te apoya y es muy lindo”, sentenció Rubio desde el hotel de concentración.