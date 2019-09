Honduras se rejuvenece, derrota a Chile y nos ilusiona de la mano de Fabián Coito

Follow @GustavoRocaGOL

Es una Honduras con nuevos brillos y con nuevos jugadores que tienen hambre de sobresalir y ayudar a la causa del equipo de todos. Esta selección catracha que dirige Fabián Coito ilusiona con llevar este proceso a buen puerto.

La escuadra hondureña, que tuvo un primer tiempo para el olvido, donde fue bailada por la Chile de Reinaldo Rueda, se recompuso y tuvo que venir de atrás para sacar el resultado más bello que te puede dar un partido de fútbol; un gane.

Fue un 2-1 bastante trabajado el que consumó Honduras en el Estadio Olímpico ante una selección chilena que si bien es cierto no contó con Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, tres de sus principales figuras, pero aún así es de las más importantes en toda América.

El primer tiempo fue para el olvido con un Luis Garrido perdido, Bryan Acosta tirando faltas innecesarias y con Michaell Chirinos desconectado por completo. Honduras no tenía evolución en su juego, no hacían bien las transiciones de defensa a ataque porque el balón se quedaba estancado en un mediocampo improductivo.

Chile fue el que tomó la manija del partido, llevó el mismo hasta donde quiso pero no hizo lo suficiente como para asegurar el resultado pese a que la 'H' arrancó el encuentro muy entusiasmado.

La Roja puso el primero en el tablero luego de un tiro de esquina que ejecutó Jean Menezes. El balón fue 'peinado' por Diego Rubio y en el segundo poste estaba el defensor Alfonso Parot, quien con un toque suave y ante la dócil marca de Alberth Elis, definió el primero contra Honduras.

Los chilenos celebraron el gol de Alfonso Parot. Fotos: Grupo Opsa.

Los muchachos de Fabián Coito buscaron el tanto del empate con disparos de media distancia, pero la zaga chilena, liderada por el capitán Paulo Díaz, lo rechazaba todo. Honduras se fue al descanso perdiendo 0-1 y jugando a nada.

Un segundo tiempo con variantes y se vino el triunfo

En la etapa de complemento Fabián Coito sabía que tenía que recomponer todo y entendía que estaba regalando el mediocampo, por ello, al mediotiempo mandó a la cancha a la sangre nueva que tiene ilusionada a Honduras.

El charrúa cambió todo su sistema medular, ingresaron Jonathan Rubio, Alex López, Rigo Rivas y Carlos Pineda y con ello el fútbol fluyó como debe ser. La conexión Rivas-Rubio se vio fantástica, 'Carlitos' le dio pausa, salida y defendía, y ¿cómo lo hacía?, a su estilo, silencioso.

Ever Alvarado se metió en problemas con los chilenos y fue amonestado. FOTOS: Grupo Opsa.

La Garra Catracha se vio mejor y con la velocidad de un Alberth Elis que no estuvo tan fino pudo conseguir el gol de la paridad. La 'Panterita' entró al área como un ladrón y tras una desatención de la defensiva chilena puso el primero luego de un tiro de esquina ejecutado por Rigo Rivas, quien se lució ante su gente. Eso al 74'.

Minutos más tarde, específicamente al 78' el del River Plate, Paulo Díaz, se marchó al ataque para buscar el gol del triunfo, se encontró un balón botando en el área pero la mandó fuera; salvada monumental de Honduras.

Alberth Elis abrió la brecha del triunfo ante Chile en el Olímpico. FOTOS: Grupo Opsa.

Increíblemente después de librarnos de un gol en contra, el combinado hondureño se juntó y ante la sorpresa de los chilenos, marcaron el 2-1 final al 78'.

La jugada comenzó luego de un trazo largo de Maynor Figueroa desde la zona defensiva, allá cogió el balón Rigoberto Rivas, este entró al área y ahí forcejeó con Alfonso Parot, el hondureño ganó en la posición, aguantó la marca y cuando iba para el suelo punteó el balón dejándosela servida a Jonathan Rubio que burló la marca de Paulo Díaz y definió el segundo y gol del triunfo para Honduras.

Los catrachos aguantaron los últimos minutos y al final consumó un triunfo vital con el que se gana mucho en la confianza y anímico de cara a los que se viene de la mano de un Fabián Coito que trabajará más suelto y sabiendo cuál es el camino.

Jonathan Rubio festejó por todo lo alto el gol del triunfo de Honduras ante Chile. FOTOS: Grupo Opsa.

Con este enorme triunfo hondureño, los de Fabián Coito suman puntos en el Ranking FIFA y la Hexagonal Final se ve cada vez más cerca. Por ahora, Honduras se ubica bien en ese conteo y ahora se vendrán los juegos de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde la 'H' verá acción el próximo 10 y 13 de octubre ante Trinidad y Tobago y Martinica, respectivamente.

FICHA TÉCNICA: HONDURAS 2-1 CHILE

Selección de Honduras

Alineación:

22. Luis López; 2. Félix Crisanto, 3. Maynor Figueroa, 15. Denil Maldonado, 5. Ever Alvarado; 19. Luis Garrido, 6. Brayan Acosta, 13. Bryan Moya; 14. Michaell Chirinos, 17. Albert Elis y 9. Jorge Bunguché.



Goles:

Min. 74' Alberth Elis

Min. 79' Jonathan Rubio



Cambios:

Min. 46' Ingresó: Jonathan Rubio por Jorge Benguché

Min. 46' Ingresó: Alex López por Luis Garrido

Min. 46' Ingresó: Rigo Rivas por Michaell Chirinos

Min. 46' Ingresó: Carlos Pineda por Bryan Acosta

Min. 71' Ingresó: Edwin Solano por Bryan Moya

Min. 88' Ingresó: Marcelo Pereira por Alberth Elis



Tarjetas amarillas:

Bryan Acosta

Luis Garrido

Ever Alvarado



Tarjetas rojas:

No hubo.



Selección de Chile

Alineación:

1. Claudio Bravo; 4. Óscar Opazo, 5. Paulo Díaz (C), 6. Alfonso Parot, 16. Sebastián Vegas; 8. César Pinares, 20. Charles Aránguiz, 24. Claudio Baeza; 17. Jean Menezez, 7. Diego Rubio y 11. Eduardo Vargas.



Goles:

Min. 19' Alfonso Parot



Cambios:

Min. 63' Ingresó: Ignacio Jeraldino por Jean Menezez.

Min. 74' Ingresó: José Bizama por Óscar Opazo

Min. 79' Ingresó: César Pinares por Diego Valdés.

Min. 79' Ingresó: Christian Bravo por Eduardo Vargas.



Tarjetas amarillas:

Paulo Díaz



Tarjetas rojas:

No hubo.