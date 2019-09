Chirinos sobre la nueva competencia en la Selección de Honduras: "Eso te motiva a dar el extra"  

Michaell Chirinos dio declaraciones luego de los dos partidos amistosos que enfrentó Honduras en la ya pasada fecha FIFA y aseguró que fueron encuentro muy importantes para el proceso.



El catracho también habló de la nueva competencia que hay en la 'H' con la inclusión a las convocatorias de Jonathan Rubio, Rigoberto Rivas y Brayan Moya.



Además, se refirió al poco tiempo de juego que tuvo en los duelos ante Puerto Rico y Chile, donde afirmó que Fabián Coito sabe lo que él puede brindar a la escuadra hondureña y que está tranquilo luego de esa situación.





LO DIJO:



Análisis de los amistosos: "Fueron dos partidos muy buenos de los cuales sacamos provecho a cada uno, el de ayer nos llena de mucha confianza por el tipo de selección que enfrentamos y por el nivel que mostramos en la segunda mitad".



Solo un tiempo ante Chile: "No fue mi mejor partido, creo que la primera parte ellos nos atacaron mucho, no tuvimos posición de pelota y eso nos afectó a los que nos gusta el ataque, pero también mostré mi parte defensiva que es muy importante para mi carrera".



¿Desmotivación por solo jugar 45 minutos en los dos partidos?: "La verdad que no, estoy tranquilo, el profe sabe de mi trabajo, lo que he hecho con mis equipos y esto me sigue ayudando para seguir trabajando".

El ambiente luego del triunfo contra Chile: "Nos llena de tranquilidad, pero hay que seguir metiéndole, más que todo por el primer tiempo que mostramos, no fue muy bueno y hay que seguir mejorando".



Y agregó: "Chile fue un buen examen, por el tipo de selección que es y hay varios jugadores que mostraron los grande que son, su calidad, pero hay que seguir esforzándonos para que seamos un equipo más fuerte en todo los aspectos".



Lo que se viene, Martinica y Trinidad en La Liga de Naciones: "Nosotros tenemos que seguir trabajando fuerte, sin mirar al costado, vamos a salir a ganar cada partido y buscaremos estar en la siguiente ronda".



Rubio, Rivas, Moya, ¿Hay más exigencia?: "Sí, a mi me toco estar al lado de grandes jugadores también, sabemos de la calidad que tienen los tres y eso es bueno para uno porque te motiva a dar el extra por la competencia que hay".