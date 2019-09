¡Polémica! Periodista argentino se burla de México tras la paliza ante La Albiceleste

Indignación. Esto desató en suelo mexicano un periodista argentino que se burló de la selección de México tras la goleada 4-0 ante La Albiceleste. Pidió que la selección de su país no vuelva a enfrentar al Tri, a quien no considera un equipo serio.

Lo que dice la prensa mundial tras la paliza de Argentina a México: "Pesadilla y desastre"

Se trata del comunicador Flavio Azzaro, quien años atrás encendió la polémica al asegurar que "el fútbol mexicano es una mier..".

"No hay que jugar más contra México. No es seria la selección mexicana. Para eso armen un amistoso con el Sub-23 (argentina) y listo. Más allá de enfrentar a un equipo menor, me gusta la idea y la nueva Argentina", escribió Azzaro en su cuenta de Twitter.

La escuadra sudamericana se impuso con hat-trick de Lautaro Martínez y otro tanto de penal de Leandro Paredes.

"Yo creo que cuando se recuperen Pájaro (Luis) Hernández, (Jorge) Campos y García Aspe, México va a mostrar una mejor imagen que la de esta noche. Son una selección muy dura. De alto vuelo. Para mí en 2022 se desvirgan y todo", agregó.

Esta es la tercera ocasión que el comentarista gaucho atiza contra el balompié mexicano. La segunda fue durante el Mundial de Rusia 2018.

"Les mando un besito enorme a los mexicanos. Lindo país, linda gente, pero su fútbol es un espanto", cerró.