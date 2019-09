Jonathan Rubio: "Solo quería que la gente en Honduras supiera quién era"

Jonathan Rubio se marchó a Portugal para seguir con la carrera tras mostrarse por la puerta grande en la Selección absoluta de Honduras, dos goles, uno ante Puerto Rico y otro frente a Chile dejando claro que está para grandes cosas.

Rubio dice que no guarda rencor a los técnicos hondureños Jorge Jiménez, José Valladares y Carlos Tábora que dirigieron los procesos menores cuando estaba en su apogeo y nunca lo convocaron. Ahora solo le deja todo a Dios porque hizo justicia.

Partidos de la fecha FIFA: "Estoy muy feliz y sobre todo agradecido con Dios. Este es un trabajo de todo el equipo, no solo entré yo en el medio tiempo sino que fuimos cuatro. Desgastamos a Chile en el segundo tiempo, sabíamos que con el 1-0 estábamos en el partido. Ante Puerto Rico las cosas se dieron bien, captamos la idea del profesor y estamos en el camino correcto. Hay que trabajar con humildad, tener los pies en la tierra para tener éxito".

La gente lo ovacionó y lo quiere: "Yo siento la infinita gracia de Dios, estoy agradecido con la afición y los medios de comunicación por el apoyo pero esto es solo el inicio. Tengo que tener los pies en la tierra porque el trabajo es lo que nos respalda. Al final somos un equipo y no solo yo, somos 20 jugadores y un cuerpo técnico; solo hay que trabajar".

Lo que significó marcar ante Chile: "Fue una explosión de mucho sentimiento, una descarga porque me costó tanto tener un llamado a la Selección Nacional y fue muy lindo porque estaba mi familia. Fue lindo marcar el gol de la victoria pero hay que destacar las asistencias de Rigoberto Rivas que dio dos pases. Estoy muy feliz pero hay que confiar en Dios".

Jonathan Rubio se reencontró con Rigoberto Rivas quien viajaba a Italia. Fotos Neptalí Romero

Resentimiento por no ser llamado antes: "No, resentimiento no, pero si tenía las ganas de que las personas me conocieran, que Honduras mirara quien es Jonathan Rubio dentro del campo; creo que las cosas esas (de no ser convocado antes) las tengo que dejar atrás y enfocarme en el presente pensando en el futuro porque vienen cosas bonitas”.

Liga de Naciones de Concacaf: "Todavía no hemos hablado de eso, en estos días solo hemos estados enfocados en estos dos partidos que tuvimos. Pero ahora estoy muy feliz con las personas en Portugal por todo el apoyo que me dieron".