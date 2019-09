Confirmado: El Estadio Olímpico acogerá los juegos ante Martinica y Trinidad

Jorge Salomón, presidente de Fenafuth, ha confirmado que el estadio Olímpico será la sede los juegos ante Martinica y Trinidad por Liga de Naciones en el mes de octubre y noviembre.

El cotejo ante Martinica en suelo nacional es el domingo 13 de octubre a las 8:00 pm mientras el duelo frente a los trinitecos se desarrollará el domingo 17 de noviembre, también a las 8:00 pm.

“Están confirmados los dos partidos en el Olímpico ante Martinica y Trinidad. Necesitamos el apoyo de la gente para esté con nosotros en esos juegos los cuales serán vitales”, inició contando Jorge Salomón.

Y agregó: “Queremos ser primeros de grupo para poder estar en la final de Liga de Naciones, se juega mucho y serán partidos muy importantes para nosotros”.

El presidente de la Federación considera que todavía no estamos clasificados al hexagonal y por ello será importante sacarle los seis puntos a Trinidad, recordar que no se suma frente a Martinica porque no es afiliado a FIFA.

“Para nada estamos adentro, falta un camino largo. Se tienen que asegurar los resultados, estos partidos contra Trinidad son delicados, si caemos ante Trinidad se pierden muchos puntos. En este torneo se pierden más puntos porque toma importancia el torneo y la fórmula cambia”.

Calendario de Honduras en Liga de Naciones:

-Trinidad vs Honduras a las 5:00 pm - Jueves 10 de octubre

-Honduras vs Martinica a las 8:00 pm - Domingo 13 de octubre

-Martinica vs Honduras a las 6:00 pm - Jueves 14 de noviembre

-Honduras vs Trinidad a las 8:00 pm - Domingo 17 de noviembre

