Fabián Coito: "Llegamos en buen momento para creer que podemos ganar"

Fabián Coito, técnico de la Selección de Honduras, habló antes de volar rumbo a Trinidad y Tobago para afrontar el primer encuentro de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Honduras sale la tarde de este lunes y llega por la noche a su destino, antes hará escala en Panamá, donde se unirá a este grupo de jugadores, Rigoberto Rivas.

El estratega tocó varios temas antes se subir al avión, pero primero habló de lo que representa encarar estos dos partidos, además del momento de los legionarios, también de Antony "Choco" Lozano, Romell Quioto y Juan Ramón Mejía, el goleador de la Liga Nacional.

"En la noche nos encontramos con el resto del plantel para el jueves y domingo afrontar los partidos una fecha FIFA que es muy importante por todo lo que está en juego", fueron las primeras palabras de Coito en esta conferencia llena de muchos periodistas.

LLEGADA DE LEGIONARIOS

La idea es que aquellos que tenían que hacer un desplazamiento como los de Estados Unidos o Europa ya lo hicieron directo a la ciudad donde vamos a competir, mañana y pasado serán los días importantes en donde ya vamos a estar todos para la preparación del partido

SOBRE TRINIDAD Y TOBAGO

Nosotros como en toda preparación de partidos está limitar al rival, considerar a los futbolistas que pensamos que son organizadores o importantes o ver de qué manera nosotros intentamos vulnerar la estrategia defensiva del equipo rival, a veces ser ofensivo o dominar el partido no quiere decir que es estar jugando en cancha rival, si no que controlar de acuerdo a lo que pensamos, vamos a intentar controlar la fortaleza del rival

LOS CONVOCADOS

Es fundamental, entiendo cuando se habla de un futbolista que está en un buen momento y me parece importante, pero considero en base a la experiencia y a observación de otras selecciones que la formación de un grupo base es muy importante porque organizar un equipo en una Selección es muy difícil por la discontinuidad a los entrenamientos y partidos, la memoria de una fecha FIFA a otra es importante para el rendimiento, el conocimiento es clave en este formato por no estar todos lo días juntos, seguir observando futbolistas que están en un buen momento para ver en qué momento los incorporamos

MOMENTO DE LOS LEGIONARIOS

Eso es clave, la fortaleza de cada equipo lo dan sus futbolistas y cuando cuando están en buen nivel y por sentirse cómo ojalá lo mantengan cuando los convoquemos

SOLO UNO LLEGA TOCADO

Todos llegan en buenas condiciones, solamente Marcelo Pereira que ayer salió con un pequeño dolor en el hombro y creo que no va a tener problemas para la orden del partido

BRYAN RÓCHEZ

Él ha estado en la convocatoria ante Ecuador, la idea en aquella oportunidad era considerarlo después al ver los entrenamientos optemos por otros en el ataque, está en un gran momento en Portugal

CHOCO LOZANO

Antony no me sorprende porque siempre he dicho que es un gran jugador, creo que también el poder consolidarse en el equipo le ha hecho muy bien, quizá algunas situaciones en la Selección hubiera interrumpido esa aclimatación en su nuevo equipo y se ganara un lugar, es un futbolista que consideramos y que en algún momento va a volver a la Selección

SU ESTILO DE JUEGO

Vamos a intentar armar una estrategia para que más allá de la actividad que tengan en sus clubes también nosotros en la Selección trataremos que lleguen bien a la fecha FIFA de noviembre

JUAN RAMÓN MEJÍA

El juego, el funcionamiento, lo estamos considerando, es un futbolista que al momento de la elección optamos por otro, Bryan también está en un buen momento u hubo que decidir por alguno, en el medio local también está convirtiendo y lo estamos observando para en un momento considerarlo

ROMELL QUIOTO

Hay comunicación con él, preocupa primero de la persona del futbolista y después el aporte por sus condiciones puede tener para la Selección, así que ojalá lo solucione, que se integre a un plantel que comience a tener continuidad y que vuelva a tener un nivel que lo permita estar en la Selección

HAY OBLIGACIÓN

Siempre estamos obligados a ser un buen partido, todo equipo que va a un juego intenta ganarlo a veces se logra y otra no, o se llega en mejores condiciones, nosotros llegamos en buen momento para creer que podemos ganar, después el trámite del juego dirá lo que va a pasar"