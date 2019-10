Gonzalo Carías sobre el gol de Bornstein: “No fui narrador ese día, sino un aficionado”

La clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010 no solo es recordada por el gol de Carlos Pavón. Ese logro también se vio enmarcado con la famosa narración de Gonzalo Carías en el Estados Unidos-Costa Rica.

Al comunicador le tocó trabajar en ese encuentro y casi todo el país buscó la señal del canal donde él narraba. Tras finalizar el partido en San Salvador la incógnita estaba en el resultado del juego en Washington, afortunadamente las cosas se dieron y terminamos yendo a la Copa del Mundo.

Carías recuerda bien ese instante (14 de octubre de 2009) como si fuera ayer y así lo cuenta: “Fue un momento importante para todos, teníamos mucho tiempo sin ir a la Copa del Mundo. En el caso personal me siento muy contento por haber formado parte de eso y nos acordemos de esa emoción, esa alegría y esperamos que ahora clasifiquemos a los Mundiales más tranquilos”.

Años después de la narración, él brinda un consejo a las nuevas generaciones pues la forma en cómo relató no es la ideal a su criterio.

“Se me cruza por la mente el deseo, empujando para que Estados Unidos empatara y hacer el milagro. Traté de hacer saber que había esperanza y se dio con el gol. No aconsejo mucho que se narre de esa manera, la verdad que me salió así por tanto tiempo sufrir y ver a selecciones quedarse en el camino”.

Y agrega: “Lo grité y me emocioné. No fui narrador ni un comentarista ese día, sino un aficionado. Lo grité con todo y te diré que luego me quedé pensando y dije 'borren esto, que nadie lo escuche' por el punto profesional, porque no se debe ser así”.

Para finalizar, el periodista recuerda que varias personas le escribieron por la narración que tuvo. “De Costa Rica ja, ja. En ese tiempo ya se movía bastante el Facebook, si hubo alguna crítica fue de alguien de cierto país, pero no sabían el contexto de lo que había sucedido. Tenía una palpitación, casi taquicardia. Dicen que dije 18 veces 'gol de Estados Unidos' en ese momento”.