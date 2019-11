Juan Ramón Mejía: “Seguimos gracias a Dios en esa racha de anotar”

Juan Ramón Mejía charló con los medios de comunicación este día tras el regreso de la Selección Nacional al país luego de empatar en Martinica. El ariete del Real de Minas hizo su primer gol con la Mayor en este su primer llamado bajo el mando de Luis Fernando Suárez.

Más allá del gol, Mejía destacó el hecho de ayudar a la Selección con su gol pues lo importante fue sacar un puntos en suelo caribeño.

“Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de jugar y lo importante fue que no se perdió el partido, Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de marcar y que ayudamos a la Selección. Estaba tranquilo, ya había jugado unos minutos en el 2012 con el profesor Suárez y bueno es algo lindo representar al país, más por la situación que he estado, contento y lo tomé de la mejor manera”.

Y agregó: “Seguimos gracias a Dios en esa racha de anotar, pensamos más en el equipo, no en nosotros. Un momento inolvidable en mi carrera, un año de muchos goles gracias a Dios y es de lo que uno como delantero vive, esperamos seguir así”.

Acerca de la cancha y Martinica, recordó: “Era una cancha difícil, una cancha no muy buena, pero se podía jugar. Un rival muy duro, comenzaron muy bien ellos el partido. Tuvimos para haber ganado el partido, el equipo supo levantarse de un marcador adveso y habíamos varios que nunca habíamos jugado juntos”.

Otra de las cosas que mencionó fue la plática que tuvo con Danilo Tobías quien fue el jugador que lo asistió en el gol del empate.

“Tobías me dijo cuando íbamos saliendo al estadio que estuviera listo y que iba a buscarme para darme un pase de gol, un compañero desde Deportes Savio”.

¿Por qué usted no cobró el penal?, se le preguntó, el ariete respondió: “El compañero (Rigoberto Rivas) tenía la confianza, desgraciadamente no entró y bueno aquí no es de señalarse, dimos el apoyo necesario y a esperar las próximas oportunidades. Ante Trinidad estamos con la obligación de ganar porque estamos de local. Hay que ser contundente y aprovechar las oportunidades, todo el grupo me felicitó y me han dado la confianza”.

Juan Ramón Mejía ha marcado 17 goles en la Liga Nacional y eso le valió para ser llamado a la Selección.