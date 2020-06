Wilson Palacios: "Yo pensaba diferente de Jorge Luis Pinto, pero me trató mejor que el hondureño que tenía en su cuerpo técnico"

Wilson Palacios tuvo la posibilidad de disputar dos Copas del Mundo siendo titular. El mediocampista que anunció su retiro de las canchas dejando un gran vacío, revela detalles de sus vivencias con la camisa de la H, lo sucedido en las copas del mundo y sus mejores momentos.

“El sueño de mi padre era ver a sus hijos jugar un Mundial. Nosotros tres como hermanos fuimos a un Mundial, allí fue la confirmación del sueño. Nunca voy a olvidar el partido ante Chile porque fue mi debut”, reconoció Palacios.

¿Qué sentiste al momento de cantar el Himno Nacional en el primer partido del Mundial del 2010?

Sentí nervios porque si no, no es fútbol, uno siente esa cosquilla en el estómago, esa emoción de jugar un Mundial, de ver tanta gente que te está viendo, es algo que no sé cómo describirlo.

¿En tu segundo Mundial, en el debut ante Francia te expulsaron, qué pasó?

La verdad que sí, pasaron muchas cosas y al principio nosotros jugamos muy bien, si no es por la expulsión tonta que me hacen a mí; ese día fue gran partido. Aparte hermano, fue un penal infantil, ahora la veo y lo borraría de mi experiencia para siempre. No sabía que tenía amarilla, pero eso no justifica que era amarilla y pena máxima. En esa jugada podía llegar Maynor a cerrar. Me quería esconder en el camerino, pero al final tuve el apoyo de mis compañeros y cuerpo técnico.

Fueron dos Mundiales que como aficionado disfrutamos tanto llegar, pero no cuando se jugaron. ¿No sé si ustedes lo disfrutaron, hablamos con el profesor Suárez decía que las cosas no iban a salir bien?

A veces eso absorbe si no está mentalmente bien y nos pasó factura. Estábamos en un grupo difícil, pero la ilusión de nosotros era llegar al cuarto partido, no se pudo. El juego ante Ecuador lo hicimos muy bien pero perdimos ese juego, para mí ese fue el mejor que jugó la Selección en Brasil 2014.

Wilson Palacios en el Mundial de Sudáfrica 2010 marcando a Xavi Hernández, figura del Barcelona de Pep Guardiola.

¿Qué piensan cuando escuchan comentarios de lo que pasó previo a los mundiales y se dicen muchas cosas que pasó eso, parece que no terminamos de entender qué pasó?

Siempre se va a hablar, a especular cosas de dentro de la Selección. Pienso como jugador que hay códigos de adentro de los jugadores que se quedan allí, hay cosas que pasan. La verdad que yo me sentí muy bien porque para mí era un sueño ir a un Mundial y lo disfruté al máximo, y lo que diga la gente no me interesa. Yo me siento que soy un privilegiado y bendecido por Dios por llegar a un Mundial. Lo disfruté al máximo.

El profesor Suárez dijo que algo se había roto en el grupo en Brasil y Rueda dijo que hubo cosas que afectaron al grupo en 2010.

La verdad que nosotros los jugadores íbamos por hacer un buen papel pero esto es fútbol. Recuerdo que yo dije en una entrevista antes de viajar al Mundial de Sudáfrica que creo que me preguntó Fox Sports hasta Inglaterra y me preguntaron qué pensaba de Honduras porque dicen que son la cenicienta, yo le respondí, no, mi mentalidad de pensamiento es que Honduras va para ser campeón. El periodista me dijo que estaba loco, le digo yo, entonces a qué van las selecciones al Mundial, a pasear. Yo quiero ser campeón mundial y a eso voy, me siguió diciendo que estaba loco pero que le gustaba mi forma de pensar.

¿Por qué crees que ahora cuesta ver a un Wilson Palacios, Maynor, Emilio, Pavón, David Suazo, Rambo… crees que pueda salir otra camada de jugadores parecida o igual, que los supere?

Yo creo que sí, hay que hacer lo que hicieron con nosotros y mejorar eso, y salieron muchos futbolistas buenos, ese es mi pensamiento. Hacer lo que hicieron con nosotros, educarnos bien, formarnos bien y mejorarlo. Eso es lo que tenemos que hacer, imitar a los que sacaron a Pavón, Gilberto Yearwood, David Suazo, Tyson Núñez, Hendry Thomas, Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre… en fin, todos esos que estuvieron en Europa. Mejorar el trabajo que les hicieron y así saldrán otros, ese es mi pensamiento.

Wilson en un partido con el Tottenham jugando ante el Chelsea quitándole la pelota a Lampard y Micheal Essien. Foto Archivo DIEZ

¿Mirás ahora alrededor talento en Honduras porque ahora vas a ver para poder sacar talento como representante de jugadores?

Lo veo así, mucha calidad. Honduras tenemos que abrir los ojos, hay que apoyar más al fútbol. Nosotros tenemos un semillero en Honduras de muchos jugadores buenos, pero hay que educarlos deportivamente y también intelectualmente porque es muy importante. Honduras está lleno de mucho talento pero hay que afinar ese talento.

¿Cómo es la idea del trabajo que estarás desarrollando, vas a ser representante o intermediario?

Ser agente y trabajar en una agencia, pero en esa agencia tenés a alguien que te apoye y tener contacto, ser dueño de la agencia. Rodearme de personas que sepan de fútbol, no aliarse con gente que no sabe de fútbol. Ya tengo identificada la gente, tengo muchos amigos que quieren trabajar conmigo en Inglaterra, abriremos una agencia en Inglaterra y esa agencia se va a expandir para Centroamérica y Sudamérica. En Honduras vamos a abrir una oficina, lastimosamente con lo de la pandemia se nos dificultó un poco pero Dios primero en estos meses cuando ya pase todo, vienen muchas cosas buenas para Honduras.

Esta agencia tendrá sede en Inglaterra.

Sí, en Manchester estará. Ya he viajado a Sudamérica. Fui a ver el torneo sudamericano Sub-23, estuve allí, conocí mucha gente de todas partes del mundo, vi gente de todo Europa y uno dice, esto es otra cosa, eso es otro mundo.

Wilson Palacios en el campo del Mundial de Brasil 2014 cuando enfrentaron a Francia en el debut de la Bicolor en la competencia.

¿Piensas mover jugadores sudamericanos y centroamericanos y de Honduras?

Mercado europeo y sudamericano. Si complicado para el hondureño pero una vitrina para ir a Europa, pasó Rambo, Dani Turcios, Edgar Álvarez, Saúl Martínez.

¿Van a crear un centro de alto rendimiento en La Ceiba con Antonio Valencia?

Estamos, y ya tenemos un plan de trabajo. Tengo unos amigos que hace algunos días me llamó que vienen cosas buenas para nosotros, pero no me gustaría adelantarme porque está en pláticas con alguien importante en Sudamérica pero esperaremos un poco a ver cómo nos sale.

¿Has avanzado con jugadores que podrían entrar en tu agencia?

Sí, ya tenemos algunos jugadores en nuestra mente, nuestro grupo, futbolistas que han salido del equipo de mi papá, que han jugado en Liga Nacional y que ya tienen un proceso. Buscaremos jugadores que ya estén listos y los que hay que hacerlos, trabajarlos, tengo esa idea, ese es el plan. Ya estamos trabajando en la Academia con la idea de llevarlos a Europa.

¿Qué piensas de los nuevos valores como Denil Maldonado, Carlos Pineda, Jorge Álvarez?

La verdad que muy bien el trabajo que vienen haciendo, con la mayoría de ellos jugué, con Álvarez, Pineda que lo vienen haciendo bien. Son muy disciplinados y saben lo que quieren, esos son los futbolistas que necesita Honduras. Motagua también tiene buenos prospectos y un proceso bueno como el del Olimpia, considero que van bien, pero hay que trabajarlos más.

¿El surgimiento con Carlos Pineda que se comparan contigo, te parece verlos triunfar?

Tienen que tener en la mente lo que quieren, no divagarse, que no se salgan del sueño que ellos quieren. Si se salen de sus sueños, pueda ser que salgan y regresen. Lo de nosotros fue un proceso muy difícil desde la Sub-17, Sub-20, Sub-21, Olimpia, fue proceso complicado y nunca me desenfoqué de la meta de llegar a la liga donde yo quería. Yo quería más y siempre lo trabajé pero lastimosamente no llevé ese sueño más allá.

Ya cuando vas a Stoke City vienen las lesiones.

La verdad que no tuve muchas lesiones, solo tuve una grave que es la de tendón. Siempre se manejó que yo estaba lesionado. La lesión que tuve en el Tottenham fue en el menisco. Los medios y la gente comenzó a decir que Wilson Palacios está lesionado que tenía una lesión grave, pero nada.

En Inglaterra informaban que tenías una lesión crónica.

Pero fue del menisco, pero la verdad es que como hondureño fui rigioso, nunca me cuidé. Los ingleses son cuidadosos, una gripe pequeña y para afuera, a descansar. De entrada dos meses después cuando venía el frío. Yo jugué con mi rodilla inflamada, con líquido y eso me fue comiendo el músculo, eso me fue mermando el rendimiento.

¿Mucha gente decía que eran varias, aparte de eso qué pasó porque tu rendimiento bajó desde 2014 hacia adelante?

Después de Brasil hubo muchas convocatorias a la Selección y después de ese Mundial no me tomaron en cuenta, pusieron un entrenador interino que fue Medford, nos cortó a todos los viejos y solo dejó a Maynor y Beckeles. Nos cortó a todos y después desaparecimos. Al final él lo dijo, que tuvo mucha presión de mucha gente que no nos quería ver en la Selección porque estábamos viejos o teníamos problemas. Eso le pasó factura a la Selección porque no tenía jugadores de experiencia, solo dos y eso si le perjudicó.

Eso decía Muma, en el proceso de Pinto que desaparecieron.

Sí, el primero fue Medford que nos cortó que no nos convocó para aquella Copa Centroamericana.

Luego vinieron problemas con Pinto con jugadores de experiencia como Costly, Chino Espinoza…

Pero por qué, estaba mal informado de seguro. Por qué solo con gente de experiencia que podía ayudar a la Selección. Para mí eso fue un error. La gente de experiencia les enseña mucho a los jóvenes. Estamos de acuerdo con que los jóvenes necesitan oportunidad en la Bicolor. Ahora para esta eliminatoria ya tienen más experiencia porque nosotros en ese entonces Boniek, Thomas, Maynor, teníamos de experiencia a Noel, Amado, Cristian Santamaría, Samuel Caballero, Tyson Núñez, Pavón. Nosotros aprendimos de sus errores que ellos tuvieron en el pasado y logramos clasificar a un Mundial.

Del proceso de Pinto recuerdo que lo mejor fueron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Yo del profesor Pinto no puedo hablar, nunca estuve con él y la primera vez que lo conocí me trató muy bien. No puedo hablar cosas malas de él porque me trató bien. Yo pensaba cosas diferentes pero me trató mejor de lo que esperaba, hasta que de un mismo hondureño que tenía en su cuerpo técnico en ese momento.