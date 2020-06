Wilson Palacios: "Mi sueño fue jugar en un equipo más grande que Tottenham y era en Real Madrid"

Si hay un futbolista que tocó la élite en Honduras, es Wilson Palacios, un crack que se sentó a comer en la mesa de los mejores del mundo. Su paso por la Premier League dejó la vara demasiado alta para las nuevas generaciones. Fue considerado en su momento, de los mejores de Concacaf y de no ser por su pasaporte, hubiese llegado a uno de los grandes.

Desde 2007 formó una carrera espectacular en Inglaterra, Birmingham, Wigan, Tottenham y Stoke City. Vistió la camisa de la Selección Nacional por más de una década. Ya anunció su retiro de las canchas y ahora radica en Estados Unidos. “El Mago” contó que su sueño fue jugar en Real Madrid. Lo buscaron Barcelona, PSG y Manchester City.

Palacios se sentó a charlar con DIEZ para hablar de su vida, esas anécdotas que lo marcaron. Espera una despedida por parte del Olimpia, el equipo al que le dio mucho, no solo títulos, también dinero por sus traspasos. “Si no me la hacen, la armaré yo”, contó en un Facebook y YouTube Live el futbolista más caro en la historia de Honduras.

Anunciaste tu retiro pero a los que nos gusta el buen fútbol nos hubiese gustado tenerte más tiempo.

Fue difícil, lo venía analizando de muchos años la posibilidad de retirarme del fútbol profesional y la verdad que este era el momento por muchas cosas, para estar más con mi familia, mi esposa y mis hijos y también salió una nueva opción de ser representante de jugadores. Ahora nos vamos a dedicar a eso, ese fue el motivo de la despedida. Es difícil pero hay que hacerlo.

¿Cómo lo han asimilado tus cercanos?

Fue complicada la decisión pero es aceptada. Aparte tengo 35 años y tuve una lesión del tendón de Aquiles que me perjudicó un poco. Fue duro retornar tras nueve meses de recuperación, al final me sentí bien pero no igual, por eso determiné hacerme a un lado para que los jóvenes promesas sigan jugando. Sentía que le quitaba el puesto a un chico que lo necesitaba para un futuro, es muy importante que los jóvenes tengan oportunidad en Liga Nacional.

Wilson Palacios en uno de los memorables partidos que jugó con el Tottenham en la Champions frente al Milan de Zlatan.

¿Te esperabas un cierre de carrera de esta manera porque jugaste en alto nivel?

Yo me imaginaba jugar un poco más, pero soy de las personas que cuanto toca, toca. Yo estaba mentalizado que a mis 35 años o 32 años me podía retirar, había que hacerlo. No me siento triste de retirarme porque disfruté a lo máximo mi profesión.

¿Hubo algo que no pudiste hacer, sabiendo que jugaste en Europa y dos Mundiales?

Me faltó. Siento que me faltó algo. Mi sueño era jugar en un equipo más grande de lo que era el Tottenham, yo son fanático del Madrid; mi sueño era jugar en el Real Madrid, pero no lo logré, pero estoy satisfecho de lo que hice. Me faltó ese paso más que al final no se logró.

¿Qué faltó para que lograras ese sueño?

Creo que a veces el pasaporte pesa muchísimo. Al final eso perjudicó un poco. Estoy contento de lo que hice.

Me acuerdo que los medios en Europa decían que tu sueño era jugar en Real Madrid pero es pretendido por el Barcelona, ¿te acuerdas? ¿Estuviste cerca del Barcelona?

Sí hermano. Yo me entero porque jugué con Bojan Krkic en el Stoke Ciy. El papá de Bojan trabaja para el Barcelona, es visor de jugadores y él cuando yo saludo a Bojan me dice, Wilson Palacios, es un placer de conocerte personalmente. Hermano, a vos el Barcelona te quería, yo te fui a ver a muchos partidos, estaba en la lista de jugadores y al final se decidieron por Javier Mascherano. Pero vos y Mascherano eran las dos opciones, hubo muchas opciones, pero al final quedaron vos y Javier en la última lista y se decidieron por el argentino.

Palacios marcando a Paul Schools del Manchester United en un duelo entre Manchester y Tottenham en 2009.

No era el Real Madrid donde vos soñaste, pero era el Barcelona. Me imagino que no hubieses dicho que no.

Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo y al final estaban en el mismo nivel.

¿El hecho de que hayas estado a un paso de haber fichado por el Barca, cuando repasas tu carrera que te deja el hecho de estar entre las opciones?

Uno se siente orgulloso de tanto trabajo, de tanto esfuerzo de que equipos grandes se fijen en un jugador hondureño, pero para mí, eso todavía no termina. Mi sueño por ahora no termina, ahora quiero que un jugador hondureño llegue a lo más alto, por eso sigo vinculado al fútbol y mi sueño se lo voy a transmitir a otro buen jugador hondureño porque sí tenemos buenos futbolistas. Estamos buscando eso y el sueño se va a realizar sí o sí.

Hablaba con Muma y me decía lo mismo, ahora andan en el mismo negocio y van a competir. Recuerdo que vos hasta te molestaste porque no te dejaban salir al extranjero.

Yo sentía que tenía las posibilidades de irme, pero don Rafa que en paz descanse era un sabio y salí en el momento preciso. No lo entendía en su momento pero al final tenía mucha razón.

Solo faltó ver pancartas pidiendo tu salida con tu familia, dejen ir a Wilson don Ferrari. Así lo hizo la familia de Boniek.

Tuvimos muchas reuniones con don Rafa y me decía, tranquilo, tu momento va a llegar y yo no voy a parar tus sueños. Si llega una buena oferta te voy a dejar ir, y al final así fue.

¿Cómo fue aquel partido contra Manchester United cuando te tocó marcar a Cristiano Ronaldo?

Fue difícil enfrentar al Manchester United. Lo enfrenté con el Birminghan, Wigan y Tottenham y Cristiano Ronaldo es una máquina. Pero gracias a Dios pudimos jugar contra él y nos sentimos bien, digo nos sentimos porque Maynor y Thomas lo enfrentaron y nos dejó contentos por enfrentar al Manchester United que antes lo mirábamos por televisión.

Wilson Palacios con su último club en Inglaterra, el Sotke City con el que jugó hasta 2014 que se regresó a Estados Unidos.

Maynor Figueroa habló también del debut que fue ante Manchester United y vos estabas allí con él y recordó anécdotas.

Yo vi la entrevista (risas). Me acuerdo bien, pero Maynor no dijo que tenía un dedo del pie que no estaba muy bien, pero esa era la oportunidad que andaba buscando y esa era la oportunidad de Figueroa. Al final así con ese pie jugó y lo hizo espectacular, Cristiano Ronaldo se tuvo que cambiar de banda porque Maynor si se le cruzaba Cristiano, se lo echaba (lo sacaba del juego), como decimos nosotros (risas).

Tuviste una fortuna de jugar con grandes estrellas.

Fue una bendición de estar al lado de esos monstruos. Estar al lado de Modric, Robbie Keane, Peter Cruch, en Inglaterra es un monstruo y no parece, pero jugar con ese equipo donde habían muchas estrellas, también estaba Jonathan Woodgate, Ledly King que era el capitán histórico del Tottenham, o sea, un equipazo. Me sentí feliz y tampoco no iba a agachar la cabeza porque estaba con monstruos y me iba a asustar, al contrario, quería más y gracias a Dios lo cumplí.

¿Todavía tenés comunicación con Luka Modric?

Tengo comunicación con Luka, es humilde, siempre ha sido así, antes no hablaba español, pero la mamá era maestra de idiomas, hablaba poco español. Cuando lo vi la última vez en Miami y le dije, hermano por fin hablas español. Le tengo mucho aprecio, lo fui a visitar cuando vino a jugar el clásico con Real Madrid. Me comenzó a hablar anécdotas del equipo y lo que decía Redknapp, luego se nos pegó Keylor Navas a hablar con nosotros, es calidad de persona.







¿Con que jugadores tienes mucha amistad?

Con Modric mensajeamos, creo que no sabe que estoy retirado. Cuando ha jugado la final de Champions League o partidos importantes, le escribo para desearle suerte. Para la final del Mundial hablé con él. Igual con Antonio Valencia que es mi hermano, Heurelio Gomes y Geovanni Dos Santos que es mi hermano, con Steven Piennar, el sudafricano, pedazo de jugador, con Emerson Boyce. También me llevo con Muniesa, Bojan, Ledly King, el capitán con quien nos mensajeamos, él ahora tiene un cargo en el Tottenham.

¿Y con Gareth Bale?

Con Gareth no, es un poco bien apartado, siempre ha sido así, humilde.

¿Te invitó a jugar golf?

Sí, cuando estuvimos en Tottenham hubo un parón de selecciones y tuvimos dos o tres semanas libres y nos fuimos a una mini pretemporada y en Inglaterra es normal que los jugadores vayan a jugar golf. Nos fuimos a jugar y yo ni agarrar el palo podía (risas), eso es normal en el fútbol inglés que los futbolistas salgan a jugar al golf.

¿Hubo otro equipo que te buscó?

Sí, hubo dos que son famosos. Me buscó el París Saint Germaine que ese sí yo me di cuenta directamente que ellos pusieron la oferta, pero el Tottenham pedía 50 millones libras en ese momento. Yo solo les había costado 14 millones y ellos pedían más del doble, el triple de lo que habían invertido en mí. Me di cuenta cuando casi me voy del Tottenham, le digo a mi agente que me renovara mi agente porque tenía tres años de contrato con los Spurs y entonces cuando iba para el Mundial de Sudáfrica le dije a mi agente, hablá que me mejoren el contrato o me dejen salir a un buen equipo, me dijo, no, cuando vengás del Mundial vamos a negociar. Le respondí que no sabía lo que iba a pasar en el Mundial, hacelo antes. Al final se hizo el loco, me fui y no habló. También el Manchester City cuando estaba en el Wigan, pero el Tottenham quería a Carlos Vela, pero el City se metió y le dijo al Tottenham, si vos que quitás a Vela, yo te quito a Palacios, al final me di cuenta y estaba como… si es del City, pero al final fue Tottenham el más interesado en mis servicios.

¿Qué jugador admiraste de niño?

En Honduras el “Flaco” Pineda, para mí… yo uso el número ocho porque mi ídolo ha sido Pineda y siempre lo ha sido. Internacionalmente tengo muchos que admiré como Zidane, Ronaldinho y Mackelele, esos tres jugadores para mí son mis ídolos.

¿Siempre mostraste dotes de buena definición cuando marcaste?

Gracias a Dios en el Olimpia jugué con grandes delanteros, de los mejores que ha tenido la Liga Nacional, jugué con Wilmer Velásquez, máximo goleador de la Liga, jugué con Denilson Costa, Juan Manuel Cárcamo, Luciano Emilio, Marcelo Ferreira. Jugué con los top de goleadores de la Liga, cómo no voy a aprender a definir con la calidad que tenían esos delanteros.

¿Fue guasa aquel golazo ante Marathón de media cancha?

(Risas) hay Toque. La gente no me cree pero hay toque. Lo estaba buscando desde el primer tiempo porque miré a Nani fuera del marco. En aquel partido no había hecho nada, en ese juego no lo estaba jugando bien, pero gracias a Dios me salió ese golazo.

¿Otro gol que recuerda la gente con Olimpia fue aquel con el que definiste la final ante Marathón?

Otra vez a Marathón, los tenía de hijos. Mi primer gol en Liga Nacional se lo anoté a Marathón, les hice muchos goles. Creo que ese gol fue de la copa 18 y me gustó, fue gran pase de Reynaldo Tilguath, la bajo de pecho y remato de media vuelta. Si ese tiro no era gol, pues Wilmer Velásquez se desmarcó muy bien, tenía que darle el pase, pero decidí pegarle.

¿Qué representa Olimpia en tu vida por todo lo que te dio y le diste?

Muchísimo. Creo que Olimpia siempre ha sido mi casa. Desde pequeño siempre he sido olimpista y la mayoría de mi familia, solo hay uno que no, es del otro bando, pero jugó en Olimpia. Pero para mí ha sido todo. Jugar en el equipo que siempre quise fue lo máximo, me trataron muy bien y estoy orgulloso de pertenecer a este equipo.

No solo eso, tuviste la oportunidad de jugar con tus hermanos en Olimpia

Sí, tuve la oportunidad de estar con ellos, es una alegría enorme y orgullo de mis padres.