Amistoso reprobado; Honduras sufrió para sacarle un empate a Nicaragua y dejó muchas dudas

Reprobados. La Selección de Honduras fue una lágrima. Nicaragua le desnudó las falencias. No hay abundancia de jugadores con temple en el campo nacional para hacerle frente a los compromisos que se vienen. Este partido fue totalmente dominado por Nicaragua que de no ser por las manos salvadoras de Buba, la historia era otra.

El empate 1-1 frente a los pinoleros en el plano deportivo es mentiroso; no hubo igualdad de dominio. Nicaragua se quedó con 10 jugadores desde los 17 minutos por la expulsión de Huete que le cometió brutal falta a Rubilio Castillo. El técnico Juan Vita paró a su equipo muy fino en todas sus líneas, la defensa se paró bien y cuando le tocó hacerlo en lo ofensivo, puso en aprietos a los nuestros.

REPASÁ EL MINUTO A MINUTO DEL EMPATE HONDURAS VS NICARAGUA

Iniciando el partido, Nicaragua se fue en serio al frente. Apenas con cinco minutos en el reloj, Buba López hizo una doble tapada que era el anuncio de que el rival era débil solo en el nombre. En la cancha se pararon y pelearon dejando a Honduras llena de dudas de cara al futuro. Hay mucho trabajo por hacer para don Fabián Coito.

El portero Luis López salvó a Honduras de la derrota con sus grandes atajadas que dejó claro que es el número uno de la Bicolor. Fotos Johnny Magallanes

Honduras mandó un equipo muy regular; con una defensa prácticamente improvisada, con Marcelo Santos de lateral derecho y Marcelo Pereira junto a Jonathan Paz de centrales. Estos tuvieron que rifarse ante los rápidos delanteros nicas que los pusieron en aprietos en varias jugadas.

Ver: LA DURA ENTRADA SOBRE RUBILIO CASTILLO Y LA ROJA A HUETE

Nicaragua nunca renunció al ataque. Con 10 hombres, desnudó que Honduras depende 100% de los legionarios, cosa que no pinta muy bien porque algunos no están jugando en sus clubes y otros no han levantado ese nivel que se esperaba. Lo que le dejó a Coito este partido es darse cuenta que el fútbol de Liga Nacional es muy pobre.

El defensor nica René Huete se le lanzó desde la tercera cuerda a Rubilio Castillo y el árbitro Óscar Moncada lo expulsó.Fotos Johnny Magallanes

Volviendo al partido, la lluvia también hizo mella en el duelo; esto hizo que la cancha del Carlos Miranda de Comayagua que desde antes del partido ya estaba mala, se pusiera como un potrero. Nicaragua parecía que eso no le afectaba, no paraba de atacar.

En una jugada por la banda izquierda, Henry García logró superar la línea de fondo y la marca de Marcelo Santos, levantó un centro donde apareció Carlos Chavarría que en medio de los centrales, Marcelo Pereira y Jonathan Paz, irrumpió en la portería de Buba López.

Coito sacudió el banquillo, pues jugadores como Rubilio Castillo nunca llevaron peligro al marco rival, apenas hizo un remate desviado; Edwin Rodríguez corría pero no hacía profundidades como lo hace en Olimpia, y qué decir de Kevin López, pegó una en el poste y luego se perdió en el partido. Además, a este equipo le faltó creatividad, pues Jhow Benavídez que jugó todo el partido, no estuvo a la altura del partido.

La Selección de Honduras sufrió para poder sacarle el empate a Nicaragua en partido amistoso en Comayagua. Fotos Johnny Magallanes

En el cierre del encuentro, una jugada circunstancial tras un tiro de esquina, la zaga de Nicaraga no pudo resolver, dejaron una pelota en el área chica y apareció sin marca y sin presión, Jonathan Paz para poner el empate y evitar una derrota. Nicaragua con Vita sacó grandes conclusiones de cara al futuro y dejó a Honduras llena de dudas.

FICHA DEL JUEGO

Honduras (1): Luis López, Jonathan Paz, Marcelo Pereira, Marcelo Santos, Emilio Izaguirre, Carlos Pineda, Héctor Castellanos, Kevin López, Jhow Benavídez, Edwin Rodríguez y Rubilio Castillo. DT Fabián Coito

Nicaragua: (1): Denis Espinoza; Josué Quijano, Manuel Rosas, René Huete, Richard Rodríguez, Cristiam Gutiérrez, Carlos Chavarría, Dshon Forbes, Renato Punyed, Bradon Ayerdis y Henry García. DT Juan Vita

GOLES

0-1 Carlos Chavarría (NICA)

1-1 Jonathan Paz (HOND)