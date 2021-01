Fabián Coito volvió a Honduras con fecha para trabajar: "No me hago eco de las críticas, son opiniones"

Se terminó la espera, el entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito Machado, regresó de Uruguay donde pasó vacaciones y recibió el año nuevo tras un permiso especial que le otorgó Fenafuth. Viene con las baterías cargadas para este 2021 lleno de competencias y anuncia cuál será el plan para comenzar a trabajar.

Coito tuvo respuestas a los periodistas que han criticado muy fuerte el hecho de haberse marchado en plena definición del torneo Apertura de Liga Nacional. Explica que se miró todos los partidos por TV y analizó a los legionarios. Le preocupa que algunos no tengan competencia, pero llegó para eso, para recuperar el tiempo perdido.

Dejó claro que en marzo próximo, habrá amistosos para la Selección Mayor, por eso dividirá el cuerpo técnico porque en esa misma fecha se estará disputando el Preolímpico de Concacaf rumbo a Tokio 2021 donde Honduras buscará asistir.

¿Qué planes tiene para este año?

Los planes son los mismos, lo que viene ahora en marzo es el torneo Preolímpico (Concacaf) que ya está confirmado y la fecha FIFA de rivales de confirmar. El deseo nuestro es comenzar el lunes 18 con el primer grupo de la Sub-23.

¿Cómo está el mapa de trabajo?

En la formación del equipo que nos va a representar en el Preolímpico, conformar el grupo porque hay futbolistas que no están en competencia como aquellos que no están disputando las finales y aquellos que están en el país o pueden llegar y luego los futbolistas que están en las finales, aunque tienen descansar un poco. Pero desde el lunes 18 no paramos hasta el Preolímpico.

¿Cómo está el tema de amistosos?

Hemos solicitado partidos amistosos bastante confirmados. En las charlas de nosotros ya tenemos algunos pero quiero esperar que se hagan oficiales para que se sepan pero sí, jugar partidos es importante y está dentro de las fechas que se le pidió a la gerencia.

¿Tiene conocimiento de rivales que se pueden enfrentar en marzo?

Sudamericanos no creo porque estarán en competiciones en las eliminatorias, y europeos, pues aquellos no es nada fácil conseguir rivales. El otro día conversaba y me dieron nombre pero mientras no se hagan oficiales no puedo revelar nombres.

¿Le preocupa que se hayan cancelado los mundiales juveniles?

No es un tema vinculado a la mayor, pero sí me preocupa, hay que ver que compartamiento se tomará con este tema que está escudado por el Covid. Pero me parece que no hay que escudarse en las decisiones de FIFA. Si nosotros nos escudamos que no hay que jugar los torneos juveniles, vamos en contra del fútbol y nos estamos alejando más del fútbol mundial. Pero los futbolistas recambio son los que hoy tienen 17 años, esto es como parar la educación. No se puede dejar de jugar el fútbol juvenil y chicos formándose, es clave el conocimiento y se obtiene entrenando. No hay que escudarse, pero Honduras tiene mucho que trabajar en el fútbol base.

¿Qué opinión tiene de los lesionados de Olimpia, Jorge Álvarez y Carlos Pineda que son de la Sub-23?

Lo de Carlitos y Jorge son situaciones diferente, lo importante ahora es recuperar a los futbolistas, a Carlos le tomará más tiempo, a Jorge un poco menos, pero cuando estén en disposición volverán a ser convocados. Ya he hablado con los dos, les he dicho que hay que tener tranquilidad, respetar los plazos, los tiempos, hacer una buena recuperación, el tiempo pasa muy rápido, Carlos Pineda es muy joven, sé que hay desesperación por los objetivos. Lo de Jorge es menor.

¿Qué importancia le merece Antony Lozano que marcó y dio asistencias con el Cádiz?

Lo de Lozano es muy bueno, lo de la vez pasada que marcó de penal en definición de Copa del Rey, está bien, jugando, compitiendo y ahora he tenido comunicación con Bryan Moya que está jugando en el fútbol de Angola que está un poco lejano y hay que estar cerca de ellos. No es el mismo caso de otros que han tenido discontinuidad pero hay que apoyarlos porque son jugadores de Selección Nacional.

¿Le preocupa la poca participación de jugadores como Denil Maldonado?

No solo la de Denil, también la de Andy Najar, Kevin Álvarez que no está en competencia y nos interesa que compita porque la competencia es inigualable e intransferible. Lo que se gana compitiendo, más que esté jugando porque en la Selección lo que se hace es estudiar a los rivales, no es formar y entrenar, sí planificar. A veces acertamos y a veces no, pero sí lo que buscamos es sacar adelante la idea y la estrategia para cada partido.

¿Se va a dividir el cuerpo técnico en marzo porque hay fecha FIFA y Preolímpico?

Por supuesto que se va a dividir, yo estaré con la Selección Mayor, pero antes voy a hacer toda la preparación de la Sub-23 e iremos de la mejor forma. El cuerpo técnico está claro y en cuanto a los futbolistas, le vamos a dar espacio a la Sub-23 de que lleve buenos jugadores para obtener los objetivos que están en juego.

¿Le afecta en algo que el torneo de Liga inicie hasta el 16 de febrero?

Es bueno que estén en competencia. Esa es una decisión que le compete a los dirigentes y no me quiero meter en un terreno que no me corresponde. Nosotros nos adaptamos a las decisiones que las dirigencias impongan. Aportamos para decirles cuál es la mejor manera para convivir y ayudarnos entre todos. Nosotros nos debemos a los clubes e igual con los entrenadores con los cuáles tenemos un vínculo porque son ellos quien conoce mejor que nadie a los jugadores, también que la competencia ayuda a que los futbolistas tengan mejor nivel.

¿Le ha dado seguimiento a los partidos de la Liga Nacional mientras estuvo en Uruguay?

Por supuesto, de la misma manera que estando aquí, vi todos los partidos, también los encuentros internacionales de los legionarios, he visto a los futbolistas compitiendo a nivel nacional. Hoy tengo la posibilidad de asistir a la segunda final de la liguilla. Si bien es mejor hacerlo en forma presencial que mirar un partido por televisión pero he seguido todo y he estado en comunicación con todo el cuerpo técnico.

¿Qué explicación tiene que dar usted a aquellos que critican su ida a Uruguay cuando en Honduras se está definiendo el campeonato local?

No hay posibilidad de trabajo porque no me hubiese gustado interferir en la competencia local y lo único que podría haber hecho, es lo que dije anteriormente, estar en forma presencial en una cancha en lugar de haberlos visto por televisión. Cuando no son los juegos en la ciudad donde yo vivo, los miro por televisión, aun estando en el país. No me hago eco de las críticas, son opiniones y está bien, el fútbol tiene esas cosas, pero no nos hemos distraído del papel del cuerpo técnico en la Selección Nacional de Honduras.