Eduardo Atala sentencia a la selección de Honduras: "No le veo futuro ni una mejoría cercana"

Eduardo Atala, uno de los máximos directivos y aportantes del fútbol hondureño, se ha pronunciado sobre el futuro que le espera a la Selección de Honduras en este 2021 donde iniciará su camino rumbo al Mundial de Qatar 2022, pero antes afrontará otras competiciones como el Final Four y la Copa Oro y de Concacaf.

Atala ha sido muy crítico y tiene malos augurios para la Bicolor, además de una fuerte crítica para el seleccionador Fabián Coito quien en 2020 apenas y pudo trabajar en su proceso afectado por la pandemia de coronavirus.

"Es preocupante que durante la pandemia no se haya podido manejar (microciclos) de acuerdo a los protocolos de bioseguridad y el hecho que el entrenador haya pasado muchos meses fuera del país y luego los dos partidos que se hicieron contra Guatemala y Nicaragua fueron de forma desastrosa", inicia diciendo.

Pero señala y cuestiona: "Es complicado el tema de la selección, no le veo futuro ni una mejoría cercana. Hay algunos futbolistas haciendo un buen papel fuera de Honduras, pero nunca hemos logrado clasificar a un mundial con jugadores que vienen del extranjero, siempre la base es nacional y lo que se ha probado hasta ahora no ha dado ninguna señal", puntualiza.

Honduras cerró el 2020 con un pírrico empate ante Nicaragua y una dolorosa derrota contra Guatemala, ambas selecciones de las más débiles del área.

Pese a ser duro con su pronóstico, tiene una deferencia con el entrenador al afirmar que "tampoco es justo señalarlo cuando ha habido poco tiempo de entrenar y participar. Lo único triste es que mientras nosotros jugamos con Guatemala y Nicaragua, Costa Rica y México lo hacen en Europa; Estados Unidos está teniendo una súper selección y ellos tres son nuestros rivales directos por lo tanto Honduras está rezagada especialmente de estos tres, además ahora está Panamá como un candidato que es fuerte, aunque la situación de ellos no es tan buena, pero de los otros equipos no estamos a la altura".

UN PLAN DE EMERGENCIA

El dirigente de Motagua insta a la Federación de Fútbol de Honduras a reactivar un plan de emergencia para poder trabajar con la selección porque tampoco comparte que el uruguayo Coito se haya vuelto a marchar a finales del 2020 a su país para tratar asuntos personales que no fueron justificados por la Fenafuth.

Atala considera que Fabián Coito debió permanecer trabajando en Honduras en el tiempo de pandemia.

"Le ha tocado un tiempo difícil, sí me preocupó que haya pasado tanto tiempo en Uruguay y no haya logrado venir, sé que era difícil, no había mucho por hacer, pero algún esfuerzo se pudo haber hecho. Hoy tampoco está aquí por otros problemas, pero habrá que preguntarle a Fenafuth qué están haciendo con este tema, pero como aficionado directamente te digo que esta ausencia de actividad es peligrosísima a tan poco tiempo del próximo mundial".

Y agregó: "No conozco el caso personal de Coito y no puedo opinar, pero la selección ha tenido poca actividad en 2020 y en 2021 no inicia todavía, creo que la Fenafuth debe hacer algo urgente y rápido para reactivarla".

EL CALENDARIO DE LA H

Para este 2021 está programada la primera fecha FIFA entre el 24 de enero y el 1 de febrero, sin embargo Fenafuth no confirma rival. Luego habrá competencia oficial en junio cuando se reanude el Final Four de La Liga de Naciones de la Concacaf donde Honduras enfrentará en semifinales a Estados Unidos y se está a la espera que se confirmen las fechas oficiales. En caso de ganar pasará a la final, de lo contrario e tocará pelear el tercer puesto contra México o Costa Rica.

Posteriormente está programada la Copa Oro que se desarrollará entre el 10 de julio y el 1 de agosto y Honduras en la fase de grupos tendrá sus partidos el 13, 17 y 21 de julio.

ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS

En septiembre próximo, la H tendrá tres enfrentamientos. Comenzará jugando de visita contra el ganador de los repechajes del grupo B y E (posiblemente Canadá o Haití), luego cuatro días después visita al ganador del repechaje de los grupos A y F (El Salvador o Trinidad y Tobago). Cierra septiembre en casa jugando nada más y nada menos que contra la poderosa Estados Unidos.

La siguiente fecha FIFA es en octubre 2021. Aquí son otros tres partidos. La Bicolor estará jugando en la cuarta fecha contra Costa Rica en casa, posiblemente en San Pedro Sula ya que el estadio Nacional no está en condiciones; luego en la quinta le tocará visitar el estadio Azteca para medirse a México y cierra la sexta fecha en casa contra Jamaica.

Las competencias son seguidas, pues en noviembre vuelve a tener actividad. Enfrentará en la séptima fecha de la octagonal en casa, al ganador de repechaje de los grupos B y E (posiblemente Canadá o Haití) y cerrará el 2021 en la octava jornada de la octagonal de visita contra Costa Rica.