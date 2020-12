Fenafuth sentencia que Fabián Coito dirigirá el Preolímpico y aclara por qué Honduras no jugó contra Catar y Arabia Saudita

Con un 2020 para el olvido, la Selección de Honduras no tiene más tiempo que perder y dentro de un mes deberá pone manos a la obrar a un nuevo año que le deparará su futuro en los grandes eventos de la región: Liga de Naciones, Copa Oro y la eliminatoria al Mundial de Catar.

El encanto que se tenía al cierre del 2019 quedó en el pasado, las dos últimas presentaciones de "H" ante Nicaragua y Guatemala dejaron una sensación para el olvido y de preocupación para el futuro.



Sin embargo, los directivos de la Federación de Fútbol de Honduras tienen su propio análisis de los que nos ha dejado estas dos experiencias con las selecciones. Jorge Salomón, Presidente de FENAFUTH habló en exclusiva para DIEZ y no siente presión alguna, ni desconfía del trabajo de Fabián Coito.



"Estamos en un proceso después de la pandemia de retomar el fútbol, la verdad que hay muchas adversidades en este momento en los trabajos de los equipos y en la Selección fue importante poder tener el chance ante Nicaragua reiniciar un trabajo y estuvieran juntos. Nosotros manejamos bien la pandemia y se paró todo, Nicaragua no, luego ante Guatemala, la intensión era reintegrar los jugadores que estaban afuera para convivir de nuevo, ya que habían pasado muchos meses, pero lastimosamente el Covid-19 con el Choco y Alberth Elis nos pasó y la idea era preparáramos para un 2021 que viene lleno de competencias y eventos para el fútbol nacional".





Pese a los malos resultados y muy bajo rendimiento, lo positivo que destaca el presidente de la FENAFUTH. "Era la oportunidad para que algunos jugadores pudieron jugar debido las circunstancias y teníamos un grupo de jugadores que estaban jugando partidos de clasificación en Estados Unidos y no podían venir, luego tuvimos los positivos de Covid-19 y el tema del torneo de Liga Nacional que ocupaban quedarse y era el momento para que el profe probara jugadores, ya que después no habían oportunidades. Tenemos fechas FIFA en marzo, pero queremos que esos dos partidos sean con la Selección completa, ya que es el preparativos para las semifinales y finales de la Liga de Naciones en el mes de junio".



¿Qué explicación les dio Fabián Coito al respecto?

"Estuvimos presente en ese partido en Comayagua contra Nicaragua y lo importante fue que la Selección pudo trabajar aislada en Siguatepeque y es importante ese proceso. Luego la cancha estuvo en mal estado y veníamos de estar parados bastante tiempo, era importante romper ese tabú. Ya el partido ante Guatemala tratamos de traer a los jugadores de afuera, pero un par traían el Covid-19 con ellos y afectó esas condiciones y se estuvo todo el sábado con una gran preocupación, haciéndoles exámenes a todos los jugadores y pasamos por esa situación. Era importante el fogueo y varios jugadores que pudo observar el profesor Coito y que en algún momento serán de la Selección para partidos eliminatorios. Ahora hay que retomar el ritmo para los partidos de marzo y luego en junio que tenemos la semifinal y final de la Liga Naciones, en julio Copa Oro y en septiembre el inicio de la eliminatoria".



¿Existe algún límite o prueba de fuego que se le haya puesto al técnico?. ¿Será la Copa Oro?

No, con el profe Coito estamos en un proceso y se han hecho las cosas bien, se ha trabajo en orden y estábamos conscientes de lo que estamos haciendo en esta etapa para el futuro de la Selección. Estamos concentrados en todos los eventos que vienen el próximo año y su eliminatoria comienza en septiembre, todo esto es preparatorio para eso.



COITO ESTARÁ AL FRENTE DEL PREOLIMPICO



Muchas son las críticas que se le han realizado a Fabián Coito por la prueba de varios jugadores muy jóvenes en la Selección Mayor, pero todo indica que es parte del plan que tiene para su proyecto en marzo en el Preolímpico de Guadalajara.



"Los jugadores que están en la Olímpica y la mayor hicieron méritos para esto, son buenos jugadores y son parte, no es que está preparando la Olímpica, sino que son futbolistas que estarán en la mayor y eran los que estaban localmente y lo que se está viendo. El Preolímpico está para marzo en Guadalajara, esperemos que no haya ningún cambio y ya con la vacuna más bien podamos ir con equipos completos y luego en junio las competencias que vienen. La fórmula de trabajo varía un poco a la anterior porque estamos en medio del Covid-19 y concentraciones serán en Siguatepeque, donde se va poder garantizar un poco más la bioseguridad para el proceso".



Salomón dejó claro que el estratega uruguayo será el encargado de dirigir la Sub-23 en el Preolímpico. "Ese es el plan que tenemos y continuamos con el mismo y vamos esperar una vez que tengamos el plan de marzo, donde podemos jugar esos partidos y la calidad de rival que podamos conseguir. Hay muchos partidos, Conmebol y Europa tiene eventos fecha FIFA, Concacaf también y estamos viendo el partido que podremos tener en esa fecha".



AMISTOSOS DE MAYOR PESO INTERNACIONAL



La mayoría de la población hondureño se pregunta ¿Por qué Honduras no tiene amistosos ante mejores selecciones?, situación que estuvo manejando la FENAFUTH, pero al final no pudieron cerrar ningún contrato con otras federaciones.



"La intensión era jugar en Europa en la segunda fecha FIFA y estuvimos muy cerca de jugar en Arabia Saudita, también tuvimos el chance de jugar contra País Vasco, pero ahí hay un tema con el seguro de FIFA y si un jugador tiene un accidente en un partido de estos, el seguro no les cubre su parte salarial y quedarían descubiertos. Nosotros vimos que no era correcto ir a ese evento y poner en riesgo la parte económico de algún jugador. También estuvimos cerca de jugar contra Catar, pero luego no se llegó a ningún acuerdo y lo prudente fue jugar aquí cerca".



También se confirmó que para este mes no hay trabajos planificados para la Selección Nacional. "No hay fechas FIFA y el torneo de Liga Nacional está en su etapas finales y es importante que terminen. También los jugadores de afuera todos están en competencia y no es momento para convocar a ninguna concentración en este momento. El proceso de la Sub-23 va iniciar en enero cuando se tengamos el plan de la Liga Nacional y llegar a marzo".



Y en cuanto a la posibilidad de tener partidos amistosos para el 2021. "Sólo en marzo, luego tenemos Liga de Naciones en marzo y hay que ver la planificación de esas dos finales. Hay que ver si es lo correcto jugar dos partidos más, ya que luego en julio viene Copa Oro, no se puede sobrecargar todo. El plan está jugar la fecha FIFA".



Jorge Salomón asegura que desde ya se están haciendo las gestiones para tener al menos un amistoso en el mes de marzo y se pretende hacerlo con una escuadra de Europa.



"Ya se está trabajando con algunas federaciones, son pocos en el mundo con las que podremos jugar, pero en ese trámite estamos. Esperemos que sea fuera de la Concacaf, hay un par de selecciones de Europa que están libres".





RESPALDO TOTAL AL TRABAJO DE COITO



Varios técnicos han expresado que no le ven idea de juego a esta Selección, luego de sus presentaciones ante Nicaragua y Guatemala, pero desde la Federación tiene su propio análisis de la situaciones que se han dado.



"Post pandemia estamos en el proceso de recuperar todos los jugadores a las condiciones normales, esto no ha sido normal para nadie y es parte de lo que estamos haciendo. Los mismos jugadores vienen de estar parados y entrenaban en sus casa, esperemos que recuperen su nivel y la Selección va volver a ser la que teníamos. En ese aspecto hay que tener paciencia y hay un orden en lo que se está haciendo. Lo importante ahora era romper el hielo que no se estaba entrenando y para eso se hicieron eso partidos".



¿Hoy se dan cuenta que los meses de Coito en Uruguay si nos afectó? Es tiempo que no se podrá recuperar.

"La cancha de Siguatepeque no se había terminado, no había forma de entrenarse, se estaba en proceso de reinicio de la Liga Nacional, la incertidumbre era grande. No se podía trabajar, todo estábamos en la casa. México manejó la pandemia de manera diferente, Costa Rica continuó con el torneo de su liga y nosotros lo suspendimos por el tema de la pandemia. Eso tuvo un efecto que se ve en el rendimiento de los jugadores y es importante tenerles paciencia".



Salomón considera que Fabián Coito ya tiene su idea y el grupo de jugadores con los que debe contar en este proceso. "La base principal de la Selección el profe la tiene clara, ya está definida, pero lógicamente en el camino puede aparecer alguien que llame la atención, pero él ya tiene el proceso hecho y gracias a Dios el trabajo que se hizo en el 2019 sumó mucho para clasificar a la hexagonal y ahora octagonal".



LA FENAFUTH ESTÁ EN UNA SITUACIÓN ECONÓMICA MUY CRÍTICA



Uno de los mayores enemigos de la Selección Nacional es la parte financiera, ya que las arcas están vacías y los directivos intentan hacer lo mejor posible para poder cubrir las obligaciones que se les vienen.



"La situación financiera de la Federación es muy delicada, estamos haciendo muy acuciosos en todos los gastos que tenemos, pagos, planilla y sabiendo que viene un 2021 y hay que invertir mucho dinero para salir con el presupuesto. Siempre con problemas y buscando los patrocinadores para sacar adelante un 2020 dificilísimo y un 2021 en la parte deportiva muy emocionante con muchas competencias, pero si preocupado en lo financiero y hay que cumplir con todas esas obligaciones a nivel nacional e internacional".



Sin negarlo y siendo muy directo, Jorge Salomón reconoce la dura administración que está teniendo y la válvula de escape que espera para apalear la dura crisis económica, es que las eliminatorias de septiembre de puedan jugar con afición.



"Cerraremos con números rojos y un flujo de caja apretada, el flujo es muy difícil, pero no hay que quejarse y hay que trabajar para superarlo, esperemos que en septiembre la eliminatoria se pueda jugar con afición. Por eso fue que Concacaf movió sus fechas, ya que eso vendría a ayudar el presupuesto del 2021".



OBLIGADOS A LEVANTAR EL PERFIL DE LA SELECCIÓN MAYOR Y MENORES



Tras lo malos resultados en los dos amistosos de este 2020, Jorge Salomón es claro que la única manera de poder cambiarle la imagen es con un mayor esfuerzo en las competencias que vienen en el 2021.



"Trabajando, jugando los partidos y llegando bien en junio a la Liga de Naciones para llegar bien a los partidos de septiembre. Es momento que los jugadores recuperen su nivel y poco a poco se verá su mejoría para todo el proceso".



Similar situación se vive con la selecciones Sub-20 y Sub-17, ya que estas no les ha ida nada bien en los recientes amistosos que han sostenido en el país y afuera.



"Es lo mismo que nosotros paramos mucho el fútbol y estamos tratando de recuperar en este momento, hay un trabajo fuerte en el mese de diciembre y enero con estas selecciones. Nosotros iniciamos con la sub-20 en julio tratando de romper el hielo del fútbol se concentró, pero luego vino un cierre nacional. Lo que se está buscando es que los jugadores encuentren su continuidad y creo que la Sub-20 llegará muy bien al Premundial de febrero. En Guatemala se tuvo que parar los partidos (sub-17) porque la selección guatemalteca salió con Covid-19. La idea era jugar un par de partidos para evaluar jugadores y se tuvo varios positivos antes de salir de Honduras, pero esto es parte de vivir con esto".



En otro de los temas que también pudimos dialogar, el máximo dirigente del fútbol hondureño aseguró que no se tuvo ningún problema con el Cádiz, ni con el Boavista por los casos positivos de Antoni Lozano y Alberth Elis.



"Ellos venían con el Covid-19 desde allá, se hicieron los exámenes antes de salir de Portugal y lastimosamente encubaron cuando llegaron a Honduras. Pero hay buena comunicación con los dos equipo y no hubo problemas, los dos fueron bien atendidos y los dos están bien y ahora pueden recuperar su nivel".



INVERSIÓN MILLONARIA EN HOTEL DE SIGUATEPEQUE



A pesar de dura situación económica que vive las FENAFUTH, el apoyo a las construcción del proyecto denominado "La Casa de la Selección" en Siguatepeque ha tenido un gran avance, todo ello gracias al apoyo y desembolso de la FIFA.



"Ahorita ya llevamos invertidos cercar de los 23 millones de lempiras para que estuviera como está ahorita con todas las condiciones y se está tratando de cerrar la cafetería y otras cosas, también terminar una cancha natural. No creo que sea en el mismo predio, pero será en Siguatepeque y se está trabajando. En el 2021 se harán una ampliación de unos cuartos para que puedan haber más de una selección concentrada al mismo tiempo, pero queremos que esté en mejor nivel".



Y finaliza: "Nosotros le metimos ocho millones a la infraestructura y como 15 millones al tema de la cancha y todo fue con fondos FIFA, bien manejados y estamos trabajando con ellos en el proyecto nuevo y vamos muy bien avanzados".