Alerta Fabían Coito: Honduras debe recuperar la memoria, definir una idea y no seguir probando jugadores

La Selección de Honduras dejó atrás su idea de juego y la claridad que tenía hace un año. El empate sobre la hora ante Nicaragua y la derrota ante Guatemala han encendido las alarmas sobre el bajo nivel mostrado y es momento de actuar y no llegar a los extremos que mañana lo lamentemos.

Sin fechas FIFA por delante que se puedan aprovechar, Fabián Coito y sus dirigidos deben tener un plan B para buscar la manera de pulir los conceptos y recuperar la memoria de juego que nos lleve a soñar con los objetivos trazados.



Con los juegos Olímpicos y el Mundial de Catar por delante, el 2021 tiene dos de los desafíos más grandes para la Selección de Honduras y el reto más grande para saber si Coito estaba a la altura de poder poner a la H entre las mejores 36 escuadras del mundo.

Orlando Ponce (Periodista Extra Liga)

Hemos entrado en un proceso de desconfianza, se ha destruido todo lo que se había venido haciendo bien. Esta Selección viene con muchas improvisaciones y ya es tiempo que se le pueda tocar las costillas y deducir responsabilidades al entrenador Fabián Coito y todo su cuerpo técnico. Las baterías siempre las enfocamos en contra de los futbolistas o los directivos.

Hay mucha improvisación, desorden en el juego y no veo la disciplina táctica que tenía antes y ante selecciones débiles como Nicaragua y Guatemala que cuando nos atacaron nos desnudaron. Hay un empecinamiento de parte del técnico en seguir llamando futbolistas de la liga local que no han demostrado tener la talla y el nivel para ponerse la camisa de la Selección y destacar. Esas son responsabilidades del señor Coito. Con sus malas escogencias de rivales hemos caído bajo y Honduras ha venido en retroceso y eso es un síntoma inequívoco de preocupación que debemos tener porque ya no tendremos partidos este año y en marzo debemos jugar contra rivales de mayor exigencia y se viene la etapa más dura.

El entrenador debe reordenarse y convocar a los jugadores que han tenido buen rendimiento y exigir a los directivos de la FENAFUTH que le den fogueos ante selecciones de mejor nivel que el que tiene Honduras. Hemos caído tan bajo de subestimar rivales como Nicaragua y Guatemala. Yo siempre he dicho que es más lo que se enseña que lo que se aprende cuando se enfrenta a estos rivales. A mí me da pena ajena que una selección como Nicaragua te haya ridiculizado y por más excusas que hayan puesto y que Guatemala, una selección que nunca ha clasificado a un mundial, no tiene alto nivel competitivo te haya ganado de la forma que lo hizo.

El técnico debe desmarcarse del tema de estar preparando jugadores en la Selección mayor para la Sub-23, esa selección debe trabajar por aparte y si el señor no puede manejar ambas selecciones, tiene que cederla, ya que ese es uno de los argumentos que dicen algunos que Coito anda buscando dos generaciones. Pero así como vamos, nos podemos quedar sin Beatriz y sin el retrato, sin los Juegos Olímpicos y sin el Mundial.

Nahún Aguilar (Jefe Redacción Diario Diez)

¿Hasta cuándo debemos esperar a Fabián Coito para que siga probando jugadores? El nivel de esta selección ha sido lamentable y alarmante en sus dos últimos amistosos contra equipos que no son más que Honduras, aunque suene con prepotencia. No me quiero imaginar lo que nos va a pasar cuando nos midamos a México o Estados Unidos si seguimos jugando de esta manera. La Comisión de Selecciones debe EXIGIRLE más a Coito, no se pueden acomodar o hacerse los desentendidos como en la era Pinto que nadie podía decirle nada. Este equipo tiene para mostrar una mejor cara y el seleccionador debe encontrar urgente la fórmula, no cuando tengamos los partidos oficiales encima y no se pueda hacer ya mucho.

Jorge Fermán (Periodista Diez Tv)

Lo que le pasó a la Selección Nacional en los dos últimos juegos de preparación ante Nicaragua y Guatemala, respectivamente, es sin duda una lección de la que debemos aprender mucho. Las pésimas presentaciones del equipo de Fabián Coito nos dejan bastante preocupados, pero en el caso de él, su cuerpo técnico y de los futbolistas, los debería colocar en una posición de mucha autocrítica. Hay que evaluarnos. Aprender de los errores que se cometieron en todo este 2020, que es cierto que ha sido atípico por el tema de la pandemia y desastres naturales que nos han golpeado mucho en el país y los planes de trabajo, en el caso de la H, pues se han tenido que cambiar permanentemente. Pero lejos de buscar más excusas, hay que ocuparse más ahora.

El 2021 viene cargado de actividad oficial para la H y desde cada trinchera, entrenador y jugadores, tendrán que hacer lo suyo para levantar el nivel de su gestión dentro y fuera del campo. La cara que vimos de la Bicolor en octubre y ahora en noviembre, no es la de nuestra H, que aspira a volver a una Copa del Mundo. El proceso se partió en pedazos, pero hay que trabajar para reconstruirlo y retomar el camino correcto, que nos llevará a Qatar 2022.

Jenny Fernández (Periodista Diez Tv)

Más allá de la derrota ante Guatemala, hoy lo que preocupa de la Selección fue la poca idea de juegos, las imprecisiones, la falta de confianza hasta para dar un pase. Entiendo que estos amistosos son para probar jugadores, variantes, darle roce a los jóvenes, pero lo que no entiendo es como se perdió en un año la memoria futbolística, la entrega y sacrificio de algunos jugadores cuando se ponen la camiseta de la “H”, porque pueden cambiar los nombres en un partido, pero la idea y estilo de juego debería al menos mantenerse, considerando que ya Fabián Coito dirigió un año de competencia a la bicolor, en el 2019; Gira de amistosos, Copa Oro, Liga de Naciones, vino de menos a más el rendimiento de la Selección y eso se le reconoció por el trabajo que hizo, ahora se le critica por lo que se ha dejado de hacer en la cancha y que ha pasado factura con el bajo nivel individual y colectivo mostrado ante Nicaragua y Honduras.

Para mí lo de la pandemia no puede ser excusa, porque veo a selecciones como Nicaragua, Guatemala, El Salvador y hasta Panamá que recién inició un nuevo proceso, mostrando un mejor nivel de competencia en los amistosos de octubre y noviembre. Y no hablo de resultados, hablo de rendimiento, despliegue futbolístico, idea, estilo.

¿Qué se debería hacer? En medio de la crisis aún por la pandemia, el azote que está recibiendo el país por los depresiones tropicales y huracanes, se debe trabajar en la medida que sea posible. Ya se pueden hacer las burbujas de concentración en Siguatepeque, bueno, que se hagan microciclos de trabajo cada 15 días con los jugadores de la liga local, tanto de la olímpica como de la mayor, trabajar con ellos los aspectos técnicos, tácticos, repetir y repetir los trabajos hasta crear una memoria futbolística, debes de llevar a los jugadores locales al nivel mínimo en que llegan los legionarios, eso es avanzar el trabajo quizás con un grupo reducido, pero que ya los estás puliendo para el año que viene el cual será de competencia intensa y donde no habrá tiempo de trabajar más que aspecto de estrategia para cada partido.

Mauricio Kawas (Periodista DTV)

Ya no hay más tiempo que perder. Con Coito llevamos casi dos años y en lugar de ver un avance lo que detectamos es un retroceso. Veamos a Panamá, por ejemplo. Firmaron a su entrenador hace un par de meses y realizó una concentración de 25 días en septiembre. En octubre fueron a Costa Rica y le ganaron dos veces a los ticos. Pero más allá de los resultados es la idea bien establecida que aplican en el campo. Saben a lo que juegan. Honduras no.

Y no me vengan con el cuento que los amistosos son para experimentar en su intención por defender a Coito. A estas alturas ya no estamos para experimentos. Lo que ayer vimos fue a un entrenador que quiere foguear de manera simultanea a dos selecciones. Esto debe parar ya. Los federativos deben reunirse con todo el cuerpo técnico y poner las cosas en su lugar. Si es necesario nombrar otro entrenador para la preolímpica entonces se debe hacer. El Profesor Coito puede supervisar, pero no deberá estar a cargo.

Héctor Castellón (Técnico Nacional)

El nivel muy bajito y sobre todo de algunos jugadores, Guatemala nos ganó con nada, pero nos ganó y bien porque nosotros no fuimos un buen contendiente. Lo que me preocupa más es que no veo una idea definida que va tener la Selección, así como la tienen México, Estados Unidos que ya la tiene definida y solo están encontrando las piezas para que esa idea se siga solidificando. Eso es lo que me preocupa y no dudo que el profesor tenga un 60 o 70% de los jugadores de los jugadores que van a competir en la Selección, pero la preocupación es que veo mucha improvisación y no hay una idea clara. Se ve mucha desesperación cuando se va perdiendo un partido y si vez a México, puede ir perdiendo, pero conservan su idea y estilo de juego. Si se hace un análisis individual, pues se ve que algunos jugadores no están a tope y algunos que les queda grande vestir la camisa nacional.

Hay que retomar las bases que se tenían hace un año. Recuerdo el partido ante Chile que fue bastante aceptable y no es porque sea Guatemala o Nicaragua los últimos rivales que nos han desnudado, sino que nos creemos más que ellos porque queremos jugar contra selecciones más potentes, pero también ellos. El jugador se predispone y hay otros que no están en el nivel para estar en una selección. Lo que se propone es que la idea no cambie y que los conceptos sean los mismos. Yo ayer vi una revoltura y no me gustó, no por la derrota porque uno puede perder o ganar, pero con los conceptos bien definidos y eso es lo que me preocupa.

Danilo Turcios (Técnico Nacional)

No ha sido una de las mejores presentaciones que ha tenido la Selección de la mano del profe Coito, creo que hubo muy pocas cosas para destacar. Algunos futbolistas desde mi punto de vista ellos solos están diciendo que no están para jugar en una selección nacional y ese será un tema que lo deberán manejar el cuerpo técnico. Ellos están brindando oportunidades a varios jugadores que ellos consideran que tienen la capacidad para integrar la Selección, pero muchos el día de ayer demostraron que no están para jugar en ese nivel. Es una verdadera lastima que dejen ir las oportunidades de esa manera.

Con el respeto que sea Nicaragua y Guatemala, yo creo que debemos pasarles por encima y ya sea con jugadores locales, eso es lo que se ha manejado y se había demostrado en años anteriores, pero ahora nos damos cuenta que solo con el material local no nos ajusta para enfrentarnos a las selecciones de Centroamérica. Ese es un retroceso y esa es una verdadera lástima. Ayer si no estaban muchos de los legionarios, era un buen equipo el que el profe planteó, dando oportunidades a jugadores que piensa que pueden dar el nivel, pero lastimosamente ayer lo defraudaron desde todo punto de vista.

Desde mi punto de vista siento que las oportunidades ya deben terminar, ya tiene que pulir el equipo que va utilizar en la eliminatoria, por ahí veo que está probando mucho jugador joven por lo que se viene a nivel Sub-23, pero lo importante para nosotros como país es volver a estar en un Mundial y se debe hacer más énfasis en eso. Si en un partido ante Nicaragua o Guatemala no demuestras, no te veo jugando ante una Costa Rica, México, Estados Unidos o Panamá que ha mejorado. Pienso que de ahora en adelante se debe enfocar en os 20 o 23 que va contar para la eliminatoria.

Samuel Caballero (Exseleccionado Nacional)

A la gente lo que le gusta es ver calidad de fútbol, pero también entrega y garra. En eso no están superando otras selecciones. No podemos jugar con el nombre y ver de menos a los demás. Como la mayoría está jugando afuera, a veces no le dan tanta importancia a los amistosos y ese es un grave error, los amistosos son partidos serios.

Coito es un buen entrenador, conocedor, sabe nuestras falencias, pero no sé si tiene claro los jugadores que va a necesitar, si tiene un equipo base para la eliminatoria. No podemos dar ventaja, todas las selecciones están trabajando con su base, no podemos darnos el lujo de estar probando jugadores a estas aturas.