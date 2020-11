Honduras llegó a Guatemala y Fabián Coito determinó no llevar dos jugadores

La Selección Nacional de Honduras ya se encuentra en Ciudad de Guatemala de cara al amistoso de este domingo ante Guatemala en la capital chapina. El juego será a las 11:00 am y Fabián Coito tomó la determinación de no llevar a dos jugadores.

Las dos piezas que quedaron descartadas y no hicieron el viaje son el portero Alex Güity y el defensa Carlos Meléndez del Vida, Coito declinó no llevarlos pues se entiende que no iban a jugar ante los chapines.

VER: COSTA RICA EMPATÓ ANTE QATAR EN EUROPA

A las 4:00 pm de este día se tiene previsto que la Selección Nacional realice un entrenamiento en el estadio Doroteo Flores, sede del cotejo, y así Fabián Coito vaya puliendo los detalles finales.

De cara a este duelo la Bicolor no podrá contar con Alberth Elis quien dio positivo de coronavirus tras llegar de Portugal el miércoles, el ariete se encuentra aislado y se sumó a la baja de Jorge Benguché que tuvo un golpe en la cabeza hace unos días mientras jugaba con el Boavista.

El lugar de Jorge Benguché lo tomó Juan Ramón Mejía quien ya sabe lo que es marcar con la Mayor pues lo hizo en Liga de Naciones ante la Selección de Martinica.

Este será el último juego de Honduras en el 2020, recordar que se viene de empatar 1-1 ante la Selección de Nicaragua en Comayagua.

LA LLEGADA DE LA H A GUATEMALA: