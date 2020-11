Maynor Figueroa y Jonathan Rubio piden no menospreciar a Guatemala: "Será aguerrida y va a proponer"

La Selección de Honduras cierra filas con equipo completo y preparada para enfrentar a Guatemala. Este jueves han trabajado a doble turno con trabajos 100% táctico. El entrenador Fabián Coito ha probado su 11 titular y reparado detalles para llegar finos al último compromiso amistoso del convulso año 2020 donde enfrentará a Guatemala.

Antes del viaje de este viernes, el cuadro nacional pasó por el laboratorio y se han realizado las pruebas PCR para detectar coronavirus, pues este es un requisito que exige Guatemala a todos los viajeros que ingresarán al país. De momento no se han detectado contagios en el grupo que ha estado concentrado en Siguatepeque.

Ver. FABIÁN COITO QUERÍA OTRO AMISTOSO PARA ESTA FECHA FIFA

El único futbolista que dio positivo al examen PCR fue el delantero del Boavista de Portugal, Álberth Elis, quien fue aislado de inmediato y no tuvo contacto cercano con el grupo de jugadores, salvo con Choco Lozano con quien fue compañero de viaje desde Europa, pero la prueba del delantero del Cádiz, dio negativa.

La Selección de Honduras en su entrenamiento en la cancha del Proyecto Goal en Siguatepeque, Comayagua. Fotos cortesía Fenafuth

La Bicolor parte este viernes a las 11.00 de la mañana desde el Aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa rumbo a Guatemala. Allá realizará un entrenamiento por la tarde en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación de fútbol de ese país. Coito hará las últimas pruebas al 11 titular, pues hasta este jueves trabajó con equipo completo.

Jonathan Rubio, volante del Deportivo Chaves de la segunda de Portugal se muestra contento de volver a la H. “Estoy feliz de regresar a la Selección y con el sentido de responsabilidad que es cada convocatoria. Nos estamos preparando de la mejor forma para enfrentar a Guatemala”, manifestó el sampedrano.

“Será un partido difícil como lo son todos, será un duelo muy parejo, hay que estar concentrados, con mucha intensidad y darle seguimiento a lo que veníamos haciendo”, manifestó Rubio sobre el compromiso ante los chapines.

“No he jugado con Chaves por diferentes motivos, pero venía entrenando y vengo preparado si el profesor me da la oportunidad. Eso me llena de mucha satisfacción”, explicó Rubio quien está a la espera de obtener la naturalización portuguesa, situación que le puede abrir muchas puertas.

Para el veterano capitán de la Bicolor, Maynor Figueroa Róchez, estar otra vez en la Selección, siempre es motivo de alegría, pues considera que nunca se le puede decir no al país.

Ver. EL ONCE QUE PRESENTARÁ GUATEMALA FRENTE A HONDURAS

“Hoy por hoy no hay alguna selección que te regale algo, si quieres sacar algo positivo tienes que doblegar esfuerzos. Estamos claros que nos vamos a enfrentar a una Guatemala aguerrida que va a proponer, estando en casa van a querer ganar. Nosotros hemos venido en una línea ascendente y si bien es cierto hace mucho que estamos inactivos con la Bicolor, hay que retomar ese camino nuevamente”, explicó Maynor.

Para este compromiso, Fabián Coito hizo una mixtura de futbolistas entre experiencia y juventud, algo que para el capitán del barco catracho es un proceso que le ayudará a darle solidez al equipo nacional en las competencias oficiales.

“Yo siempre he sido del pensamiento que los jugadores de experiencia y la mezcla con la juventud es importante. Aquí se está viendo, hay grandes futbolistas de experiencia y muchos jóvenes con grandes condiciones, si están aquí es por algo. Los de experiencia que estamos es porque tenemos las condiciones para rendir”, afirmó Maynor.