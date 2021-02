¿Qué le espera a la Sub-23 de Honduras previo a los Preolímpicos de Guadalajara?

La Selección Sub-23 de Honduras quiere seguir formando parte de la historia y estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio, es por eso que su preparación se ha incrementado y la hora de las verdades se le acerca.

Los dirigidos por Fabián Coito tendrán una agenda cargada de mucha actividad previo a su traslado a los Preolímpicos que se disputarán en Guadalajara, México.

El primer desafío en este momento serán los dos juegos amistosos ante la selección de Costa Rica. Uno será el próximo miércoles 23 de febrero en el estadio Nacional y el segundo el 25 en el Ricardo Saprissa. Ambos partidos serán a las 9:00 am.

Luego la delegación retorna el 26 de febrero a Tegucigalpa, los jugadores deberán integrarse a sus equipos jugarán ese fin de semana con los clubes.

Para el 8 de marzo se tiene programado definir la convocatoria definitiva de jugadores que participarán en el Preolímpico de Guadalajara. Este grupo iniciará concentración total para este evento deportivo.

La Sub-23 de Honduras se estará trasladando el día 16 de marzo con destino a Guadalajara, México, donde integra el Grupo B del Preolímpico y comparte junto a Canadá, El Salvador y Haití.

PARTIDOS DE HONDURAS EN EL PREOLÍMPICO

Viernes, 19 de marzo - Estadio Jalisco

15:30/13:30 Honduras vs Haití



Lunes, 22 de marzo - Estadio Akron

20:30/18:30 El Salvador vs Honduras



Jueves, 25 de marzo - Estadio Jalisco

21:30/19:30 Honduras vs Canadá