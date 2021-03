La Sub-23 de Honduras arrancó con pie derecho el Preolímpico venciendo a Haití con Darixon Vuelto como figura

Seguir a @kelvincoelloHN

MIN.90+3 FINAL. La Selección de Honduras se impone a Haití 3-0 en el primer partido del Preolímpico de Concacaf. Un doblete de Darixon Vuelto más otro tanto de Edwin Rodríguez, fueron suficientes para comenzar con pie derecho el torneo.

MIN. 90+1 Expulsado Alexis en Haití quien le comete una falta a Luis Palma en el cierre del partido.

MIN. 87 Enorme fallo de Juan Carlos Obregón que llega solo frente al portero e intenta hacer un globo al portero que le pone la mano y le tapa la pelota.

MIN. 83 Jugadón de José Mario Pinto, recorta al zaguero y remata desviado. Es la mejor jugada en lo que va del segundo tiempo.

MIN.78 Daylean Jean sale lesionado del partido tras un choque con José García.

MIN.66 Tercer cambio de Honduras, ingresó José Alejandro Reyes del Real España y salió Edwin Rodríguez.

MIN.52 Edwin Rodríguez recibe una fuerte falta en el borde del campo. El cuerpo técnico de Honduras se queja del juego brusco de los haitianos.

MIN. 46 Remate de tiro libre de Juan Carlos Obregón que se va desviado de la portería de Allan Jerome.

El delantero del Real España, Darixon Vuelto, cuando ejecutaba el penal que abrió el marcador en el Jalisco de Guadalajara. Foto cortesía | Fenafuth

MIN.46 Inició el segundo tiempo. Honduras hace dos cambios: Ingresó José Mario Pinto y salió Darixon Vuelto; también salió Douglas Martínez y entró Juan Carlos Obregón.

MIN. 45+2 Terrible fallo de Douglas Martínez. Honduras está venciendo a Haití 3-0 al término del primer tiempo.

MIN. 37 GOOOL de Honduras, otra vez Darixon Vuelto aparece para poner el 3-0 de Honduras. Excelente pase de Jonathan Núñez que se la pone al zurdo de Real España que llega a empujarla tras la mala salida del arquero Allan Jerome.

MIN. 28 Primer cambio en Honduras, sale lesionado Carlos Argueta e ingresa el jugador del Motagua, Cristhopher Meléndez.

MIN. 26 El delantero del Vida, Luis Palma, hizo un cabezazo al estilo Jerry Bengtson, remató de cabeza a unos 10 centímetros del suelo.

MIN. 22 Ingresa el portero de Haití y el central ahora vuelve a su puesto. Lo hace luego de recibir la prueba negativa de Covid-19.

MIN. 19 Tapadón del portero Alex Güity que salva la portería catracha tras un contragolpe de los caribeños.

MIN.18 GOOOL de Honduras; Edwin Rodríguez anota el segundo para la Bicolor. Kervin Arriaga le puso un espectacular pase.

MIN. 13 GOOOOL de Honduras. Darixon Vuelto desde los 11 pasos pone a ganar a la Bicolor.

MIN. 12 PENAL para Honduras. Un defensor doblega a Darixon Vuelto.

MIN.7 Una dura entrada sufre el lateral derecho Horacio Argueta de Honduras y queda lesionado en el campo.

MIN.4 Otra vez perdona Honduras, mala salida del portero Jerome de Haití y Luis Palma de cabeza la manda afuera.

MIN. 2 Primera llegada de Honduras, centro de Edwin Rodríguez y apareció frontal al marco Luis Palma pero remató para afuera.

MIN. 1 Comienza el juego; Honduras busca el triunfo ante los haitianos

1.36 PM Odilón Jerome, defensor central de Bosco FC de Haití la hará de portero tras no tener disponibles el resto de jugadores por no tener a tiempo las pruebas Covid-19.

1.30 PM En estos momentos suena el Himno Nacional de Honduras. Haití saltó al campo únicamente con 10 jugadores tras no tener disponible el resto ya que no tienen pruebas COVID-19 negativas en mano.

1.24 PM: COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE HAITÍ

"La Concacaf pide a los miembros de la delegación haitiana que todavía no han recibido los resultados de los últimos exámenes Covid realizados en Guadalajara que no acudan al estadio, consecuencia el entrenador Itala sólo dispondría de diez jugadores sin ningún guardameta frente a Honduras, Bajo La negativa del entrenador, los afectados fueron enviados a un laboratorio local que puede proporcionar los resultados en 30 minutos, Esperamos estos resultados para tener una idea del once que va a alinear el entrenador Haitiano Webens Prinsime frente a Honduras en el marco del Torneo Preolímpico de la Concacaf, calificativo para los juegos de Tokio #Tokio2020!

1.21 PM Se ha confirmado que 10 pruebas COVID-19 de los seleccionados de Haití se entregó al laboratorio oficial que CONCACAF asignó y todavía no tiene resultados. Los caribeños están sin porteros.

1.12 PM La Concacaf ya le confirmó a Honduras que el partido se va a disputar.

1.09 PM Los jugadores haitianos llegaron tarde a Guadalajara y no se realizaron los exámenes PCR a tiempo. Por ahora hay reunión de los organizadores para determinar si se disputa el compromiso.

La Selección de Haití salió tarde del hotel ya que no se realizaron las pruebas PCR. Foto cortesía

1.06 PM La Selección de Haití no ha recibido las pruebas COVID-19 actualizadas y el entrenador ha mencionado que solo tiene 10 jugadores de cancha y ningún portero disponible.

1.05 PM ¡ALERTA! El partido Honduras vs Haití corre el riesgo de no jugarse debido a que los caribeños solo llegaron con 10 jugadores disponibles para el partido y lo hizo media hora antes del juego.

1.02 PM Honduras se ha enfrentado en dos oportunidades a Haití rumbo a Juegos Olímpicos; rumbo a Atenas 2004 se impuso 3-1 en Guadalajara y rumbo a Londres 2012 1-0 el Carson, California con gol de Choco Lozano.

12:55 M: Las selecciones de Honduras y Haití han salido a calentar a la cancha del estadio Jalisco. El juego arranca a la 1.30 PM.

12:35 M: Honduras confirma su once titular donde destaca la presencia de Wesly Decas como lateral izquierdo y no como central. Arriaga y Jonathan Núñez son los centrocampistas. Vuelto actuará como un segundo hombre en punta.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE HONDURAS: Alex Guity; Carlos Argueta, Denil Maldonado, José García, Wesly Decas; Kervin Arriaga, Jonathan Núñez, Edwin Rodríguez, Luis Palma, Darixon Vuelto y Douglas Martínez