¿Quién es Diego Rodríguez, el pequeño lateral zurdo que debutará con Honduras en Europa?

Fabián Coito está convencido de las condiciones del joven futbolista Diego Rodríguez, quien sorpresivamente apareció en su convocatoria para esta gira europea y ahora sorprende aún más porque debutará como titular ante Bielorrusia (11 AM).

Escurridizo, con buena marca además de proyección ofensiva, son las cualidades que el entrenador uruguayo ha visto en el jugador de 25 años que este torneo fue fichado por Motagua y le valió para ser convocado, pues ya traía un buen nivel tras su paso por el Real de Minas en los últimos dos torneos.

Rodríguez es un futbolista con formación merengue, hizo las inferiores en Olimpia, debutó en 2018 de la mano de Carlos Restrepo con los leones, pero al no tener más minutos decidió irse a la Liga de Ascenso con Parrillas One por seis meses hasta ser llamado por el técnico Raúl Cáceres para integrar el proyecto del Real de Minas en la Liga Nacional.





Sus buenas actuaciones le valieron para que el DT Diego Vázquez apostara con él para la renovación de su plantel y tras ocho partidos vestido de azul, le llegó la oportunidad de enfundarse la sudadera de la H.

Maynor Figueroa será el capitán de Honduras y tendrá que comandar al equipo y ayudarle a Rodríguez para su debut.

"Lo he tomado con mucha tranquilidad, estoy contento y muy agradecido con mi padre celestial que nunca me deja y contento por mi trabajo. Claro que es un sueño que todo futbolista quiere obtener y ahora se me ha presentado la oportunidad a mí, espero aprovecharla de la mejor manera", expresó a DIEZ tras conocer su convocatoria.

Rodríguez es oriundo de la Montaña de Isopo, departamento de Francisco Morazán, pero a los cinco años se fue a vivir con su hermano a Tegucigalpa y fue cuando siguió sus estudios primarios, secundarios y ahora como futbolista, combina la carrera universitaria con una licenciatura en Educación Física.