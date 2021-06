Alberth Elis calienta el duelo ante Costa Rica: "Es un clásico, no solo jugamos el tercer lugar y una victoria"

Alberth Elis tiene claro lo que Honduras se juega el domingo ante Costa Rica, pues para él no solo es un partido por el tercer lugar, sino que es también un clásico centroamericano donde se disputan más que tres puntos.



‘La Panterita’ atendió a los medios previo al duelo final de su participación en la Nations League de Concacaf, donde tanto la H como los ticos, sorprendieron ante los gigantes del área, siendo una probadita del vibrante encuentro que viviremos en el Empower Field de Denver a las 4:30 pm hora hondureña.







¿Cómo está el grupo y que se juegan mañana?



El equipo está motivado, al 100 por ciento, listo para afrontar el partido en el que no solo se juega el tercer lugar, sino que también es el clásico centroamericano y sabemos que jugamos más que tres puntos.



¿Qué te gustó más de Honduras ante Estados Unidos?



Lo que más me gustó fue la entrega y actitud que tuvieron mis compañeros, no se achicaron pese a que decían que nos iban a pasar por encima, al final terminó siendo un partido muy parejo, ambos tuvimos ocasiones. No nos hicimos menos, salimos a jugar con muchas ganas, lo hicimos bien y ahora preparar el partido de mañana.

¿Cómo esperas a Costa Rica?



Ya me ha tocado enfrentar varias veces a Costa Rica, es un equipo físico que va fuerte a cada balón, mañana no será diferente. Es un partido bastante parejo, ambos llegamos casi a la misma manera. Trataremos de estar concentrado en lo que el profe nos ha pedido, lo que podemos hacer e intentar ganar el partido.



Costa Rica y Honduras serán los rivales a vencer a las selecciones de la punta, México y EUA, a quienes le darán pelea en Copa Oro y eliminatoria mundialista.



Sin duda, cuando se juega una eliminatoria todo cambia. Cuando nos tienen que visitar, el panorama es distinto y les cuesta mucho. Estamos tratando de unirnos y conocernos más el uno y el otro porque han cambiado bastante jugadores de la eliminatoria pasada. El equipo va muy bien, estamos creciendo como futbolista, a unos les está tocando salir al extranjero lo cual es muy importante y tenemos a la Selección Sub-23 que tienen muy buenos jugadores que están mejorando mucho.

Honduras llevó al límite a los Estados Unidos en la semifinal de la Nations League donde cayó 1-0 en los minutos finales.

¿Creen que son favoritos?



No, eso no nos importa, sabemos lo que tenemos que ser. Seas o no el favorito, todo partido es difícil, lo vimos en el juego anterior ante Estados Unidos o Costa Rica contra México, adentro del campo son 11 contra 11 y cualquiera puede ganar.



¿Cómo te encuentras en lo personal?



Me siento muy bien, tuve una temporada muy buena en Portugal, he crecido mucho como futbolista y espero seguir de la misma manera.